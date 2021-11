Хтось уже перебуває в очікуванні малюка, а хтось активно планує завагітніти в 2021 році. Така подія є найзначнішою в житті кожного з батьків. Та не менш важливим є і вибір імені. Як правильно назвати сина в 2021 році? Імена для хлопчиків — читайте в матеріалі.

Хтось вважає, що ім’я здатне налаштувати життя людини в певному руслі. Комусь важливо вшанувати пам’ять близької людини, давши її ім’я новонародженому. Однак у всіх випадках варто враховувати і рік, у який дитина з’являється на світ. Кожен — особливий і унікальний. Тому головний ідентифікатор вашого чада має бути максимально відповідним.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

У 2021 році синів варто називати максимально милозвучними і простими іменами, які давно усталилися в суспільстві. Постарайтеся утриматися від рідкісних, незвичайних або зарубіжних імен, які тільки-тільки з’являються в паспортах. Не женіться за ім’ям планет, Богів, зірок або правителів. Важливо, щоб статус людини підтримувався її характером і особистими якостями. Ім’я, дане у 2021 році, мало на це вплине. Тому зробіть життя вашого сина максимально комфортним, а звернення до нього — м’яким і звичним.

Дмитро

Тарас

Володимир

Іван

Вадим

Тимофій

Федір

Андрій

Євген

Матвій

Роман

Семен

Олексій

Олександр

Василь

Миколай

Юрій

Ілля

Микита

Ростислав

Богдан

Михайло

Артем

Степан

Геннадій

Святослав

Анатолій

Валерій

Данило

Єгор

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.