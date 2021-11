Гороскоп на 6 листопада 2021 року підкаже, чого варто чекати в суботу кожному знаку зодіаку. Кого очікують прибутки, а кому вдасться реалізувати давні бажання? Читайте гороскоп на 6 листопада від екстрасенсів СТБ.

Овнів чекає суєтний день. Не виключено, що виникне гостра необхідність у грошових коштах, вирішити цю проблему ви зможете, якщо підійдете до неї творчо. Не варто розповідати стороннім про свої плани, не будьте надто балакучі, це може зашкодити. Діловий бурхливий ритм вибиває із сідла, продумайте свою дієту, виберіть вітамінний комплекс. Овнам зараз потрібно подбати про себе. Увечері політика невтручання у справи близьких людей позбавить вас неприємностей.

Енергетично потужний день. Енергія Тельців битиме через край, проте не перестарайтеся і знайдіть час, щоб перевірити роботу серцево-судинної системи. День чудово підходить для довірчих розмов, у яких можна багато цікавого дізнатися про себе. Важливо не допускати помилок під час оформлення будь-яких документів. Перед тим, як щось підписувати, обов’язково уважно прочитайте, а якщо в чомусь сумніваєтеся, зверніться по консультацію до юриста.

Астрологічна ситуація, що склалася, обіцяє гармонійний розвиток подій і матеріальний добробут. Обставини надають Близнюкам можливість досягти успіху буквально на будь-якій ниві. Починайте працювати над новим проєктом, відкрийте власну справу, вкладіть фінанси та отримайте прибуток. Настав час згадати і про себе. Салон краси, солярій і басейн давно чекають на вас, а подивившись у дзеркало після процедур, ви обов’язково приємно здивуєтеся своєму перетворенню.

Грошові витрати можуть змусити Раків активно зайнятися пошуком нових фінансових ресурсів та джерел додаткового заробітку. У другій половині дня напружена робота напевно послабить ваші сили, проте фінансові перспективи стануть зрозумілішими. Ви будете наполегливі і готові обстоювати свою позицію. У цей час важливо планувати кожен свій крок. Знайдіть мотиви, які змусять вас перейти від теорії до практики.

Спробуйте більше мовчати і не повідомляти співробітникам про свої плани. Навіть найближчим друзям не варто нічого розповідати — те, що знають двоє, знають усі. У другій половині дня, можливо, доведеться зіткнутися з потребою в оформленні довідок чи інших документів, друзі можуть у цьому підтримати. Якщо запропонують робочу подорож, відмовлятися не варто.

Життєві негаразди і складнощі, перед якими багато хто здає свої позиції, не зіб’ють зі шляху Дів. Не сподівайтеся на випадок, розраховувати треба лише на себе, а астрологічні умови допоможуть вам успішно завершити розпочате. Тільки ви здатні самостійно зорієнтуватися в тому, що відбувається, але обов’язково поборіть у собі бажання бути центром загальної уваги. У другій половині дня чекайте на цікаві зустрічі, а ввечері намагайтеся бути обережними, інакше неприємностей не уникнути.

День для Терезів буде наповнений невизначеністю та сумнівами в надійності свого найближчого оточення. З ранку подбайте про свій зовнішній вигляд, зірки наполегливо радять змінити імідж. У другій половині дня надмірна погоня з вашого боку за задоволеннями може негативно позначитися на авторитеті серед товаришів по службі та зіпсувати взаємини з близькими людьми.

У центрі уваги для Скорпіонів буде передусім реалізація давніх бажань. Успіхи в комерційній та діловій галузях залежатимуть від вашого вміння домовитися та правильно використовувати свої зв’язки. У другій половині доби може потурбувати власне здоров’я або зачепить за живе успіх противника. Однак удачі ворогів підстібнуть вас до активних дій, плани зміняться, а цілі уточняться, будьте сміливішими і проявіть фантазію. Взаємини з особами протилежної статі також настав час переглянути, консерватизм у стосунках нині не популярний.

Найімовірніше, у цей день взаємини з товаришами по службі можуть постраждати, якщо раптом ви уявите себе незамінним співробітником. Не слід активно обстоювати свої інтереси, якщо хочете зберегти позицію. Стрільцям зараз необхідне сильне плече, на яке можна не тільки спертися, а й перекласти тягар своїх турбот. Підшукайте в оточенні гідного кандидата на цю роль, він обов’язково знайдеться, можливо, серед представників протилежної статі. Однак не слід надавати подібним діям романтичного сенсу, інакше можна зіпсувати все.

Сприятливий час для Козерогів. Удача сама йде в руки, і головне не відмахуватися від неї, та й не дати пройти повз себе. У вас не виникне особливих проблем, а все здійсниться. Імовірна поява нової людини у вашому оточенні, і інтерес до неї буде настільки сильний, що неодмінно захочеться познайомитися ближче. Але не варто діяти занадто відкрито, подібна тактика зараз матиме дуже сумнівний успіх, ефективнішим буде делікатний підхід.

Надзвичайно сприятливий день для ділових контактів. Головне — виявити особисту зацікавленість, за такого підходу мінімальні вкладення коштів та сил принесуть максимальну віддачу. Усі нові справи підійдуть вчасно, і це слушний момент спіймати птаха щастя. У поточних обставинах вас чекає підйом енергії. Постарайтеся скористатися цим сприятливим періодом, щоб вивести взаємини з колегами чи своїми партнерами на інший, більш високий рівень.

Найімовірніше, цього дня Рибам доведеться поєднати особисте з суспільним — бути в перших рядах і на роботі, і вдома. Здавалося б, усі завдання давно вже вирішені, проте вони знову постають на вашому шляху. У всьому, що стосується побуту, не варто ухвалювати рішення самотужки, краще посвятити у свої плани домашніх і заручитися їхньою підтримкою в певних діях. Знайдіть час зазирнути до сусідів, імовірно, ви дізнаєтеся щось нове, якусь таємницю або чийсь секрет щодо вашої персони.

