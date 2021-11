Топ-10 детективних серіалів

Хто з нас не любить детективи? Що може бути краще захопливого серіалу з чудовим сюжетом, який тримає в напрузі до останньої секунди! Читайте в нашому матеріалі добірку кращих детективних серіалів, які нікого не залишать байдужим.

Ідеальних злочинів не існує, адже після кожного з них залишаються сліди. Якщо деякі сліди ще можна побачити, то частину з них можуть виявити тільки обрані професіонали високого рівня за допомогою сучасного обладнання. Саме з цією метою в складі МВС заснована нова структура ― Оперативне Слідче Агентство («О.С. А.»), співробітники якого за допомогою досліджень і новітньої техніки розслідують складні злочини. Дивіться нові серії «Слід» на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 18:05!



Іще одна історія про геніального детектива Шерлока Холмса, головну роль у якій виконав Бенедикт Камбербетч. Тільки цього разу події відбуваються в наші дні. Серіал «Шерлок» — це найпопулярніша інтерпретація книги Артура Конан Дойля. Тож якщо вам до душі дедуктивний метод розкриття злочину, цей серіал — те, що вам потрібно. До того ж його рейтинг IMDb становить 9,1.

Серіал захоплює глядача з першої хвилини перегляду. У першому сезоні показана історія двох детективів поліції штату Луїзіана, які намагаються розкрити справу про таємниче вбивство. Однак їхні спроби знайти злочинця розтягуються на 17 років. Головні ролі в серіалі виконали Меттью Макконахі, Вуді Харрельсон і Мішель Монаган.

Події розгортаються в маленькому провінційному містечку. Недитяча історія про зникнення маленького хлопчика. Захопливий сюжет з елементами фантастики, який тримає глядача в напрузі від серії до серії. А неперевершена гра Вайнони Райдер і непередбачуваний сюжет нікого не залишать байдужими!

Захопливий серіал заснований на книзі «Дрімаючий Демон Декстера». За сюжетом головний герой — Декстер — жадає правосуддя. Він убиває злочинців і тих, хто уник або отримав недостатнє покарання.

Та чи може людина самостійно вирішувати, на яку міру покарання заслуговує той чи той злочинець? І чи так уже добре Декстер ховає докази? Адже, як відомо, таємне завжди стає явним …

Серіал розповідає історію про загадкового мільярдера містера Фінча, який розробив комп’ютерну програму для передбачення майбутніх злочинів. Тож не дивно, що уряд вирішив використовувати таку знахідку для запобігання великим терактам. Тимчасом сам Фінч таємно займається запобіганням убивств звичайних громадян і залучає на допомогу колишнього агента ЦРУ Різа.

Сюжет серіалу розгортається навколо солдата, якого 8 років вважали зниклим безвісти в Іраку, однак він повертається додому в США. Проте агент ЦРУ не вірить йому і вважає, що він бере участь у терористичній змові. Чи правда це? Чи справді колишній солдат переметнувся до ворога, адже він прийняв іслам. І як після 8 років розлуки налагодити стосунки з дружиною і дітьми?

У центрі сюжету серіалу ― історія про співпрацю злочинця і ФБР, яка привела до дружби злодія та агента, котрий його зловив. Такі різні, але водночас схожі чоловіки, яких об’єднує одна мета. Звичайно, злодій завжди залишається злодієм. Захопливий сюжет гарантований.

Драматичний серіал про команду криміналістів-психологів, які здійснюють поведінковий аналіз і стикаються з найбільш неймовірними злочинцями — маніяками, педофілами, насильниками, серійними вбивцями. Їхнє завдання ― скласти психологічний портрет і передбачити подальші дії, знайти злочинця або викрадену чи можливу жертву.

Чергова інтерпретація на тему знаменитого Шерлока Холмса. Ось тільки цього разу доктор Ватсон — жінка. Ця задумка створена з метою показати, як чоловік і жінка можуть гармонійно працювати в тандемі, не приплітаючи почуття і романтику у свої стосунки. Прекрасний сюжет, загадкові злочини та ще багато чого чекає на вас у цьому серіалі.

