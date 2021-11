Інститут кольору Pantone визначив головні кольори сезону осінь 2021. У тренді будуть насичений мальвово-червоний (Samba), пурпурно-фіолетовий (Magenta Purple), янтарно-помаранчевий (Amber Glow), жовто-зелений (Green Sheen), колір обпаленої червоної цегли (Fired Brick) і багато інших відтінків.

Традиційно жодна модна палітра Pantone не обходиться без червоних відтінків. Восени 2021 року в тренді буде складний мальвово-червоний відтінок. Вписати його у свій гардероб досить просто: він легко поєднується з нюдовою, білою та синьою колірними гамами. Героїні streetstyle-хронік на власному прикладі показують модні комбінації з відтінком Samba.

Завзятий янтарно-помаранчевий відтінок стане найкращим другом усіх модниць у сезоні осінь 2021. Він гарний як сам по собі у вигляді монохромного образу, так і в стилізації з іншими відтінками ― чорним, бежевим, блакитним, білим або червоним.

Класичний синій колір ― головний відтінок 2021 року, і передбачувано він потрапив у палітру осінньо-зимового сезону. Він до лиця як блондинкам, так і брюнеткам і є одним з улюблених кольорів Кейт Міддлтон. Як носити цей елегантний і спокійний відтінок, можна подивитися на прикладі streetstyle-активісток головних Тижнів моди.

Пісочна палітра плавно з попереднього сезону перекочувала в осінь 2021. Так, нюдова колірна палітра, що нагадує відтінки мокрого і сухого піску, органічно впишеться в будь-який гардероб. Базовий відтінок Sandstone особливо гарний на плісированих і шовкових спідницях, а також брючних костюмах, кейпах і пальтах.

Ультрамариново-зелений відтінок ― один з найскладніших, проте streetstyle-активістки щосили починають використовувати його у своїх образах. Дівчата одягають брючні костюми, зав’язуючи босоніжки поверх штанів, купують сумки морського відтінку або накидають на плечі вільні плащі, щоб виділитися з натовпу в сірий і прохолодний період.

