4 листопада на СТБ вийшли 7 і 8 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Що з’ясували Богдан та Андрій про свого таємного ворога? Яка трагедія сталася в будинку Жадана? Як Катя пережила цькування в газетах, влаштоване їй Червінським? Про що 7 і 8 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу

Сім’ю Жаданів атакує київська газета. Андрій збирається радикально вирішити проблему. Катя ж завойовує прихильність київських дам своїм безстрашним учинком. У будинку Жаданів відбувається жахлива трагедія, провину за яку покладають на Катю. Андрій дізнається, хто Стефан насправді, і починає діяти.

Катя влаштовує аукціон всупереч порадам усіх друзів та близьких. Там вона отримує несподівану підтримку від Ольги та можливість ефектно відповісти на нападки в газетах. Катя виступає перед дамами, які зібралися заради видовища, і блискуче завдає поразки Рогніді, тим самим наживаючи ворога.

Жадан звертається до редакції, де його направляють до Червінського. Той обіцяє припинити скандальні публікації, якщо Жадан поверне йому Червінку, а інакше ― вивалити ще більш пікантні подробиці в газети. Проблема в тому, що Червінкою володіє не Жадан, а Катя, і чи захоче вона її віддати колишньому панові?

Орися та Назар просять Катю стати хрещеною Зоряни. Та зненацька в Орисі починається страшна гарячка. Ні Катя, ні лікар, що приїхав на виклик, не в змозі їй допомогти. Вона помирає за ніч, а розгніваний Назар звинувачує у всьому Катю, яка «вирішила погратися в лікаря».

До Ольги приходить мати і передає розпорядження батька: продати мануфактуру і повернутися додому, тоді він їй пробачить і прийме назад. Ольга категорично відмовляється.

Ніколя Дорошенко від батька дізнається, що Наталі відписала монастирю свою спадщину ― материні прикраси. Проте замовчується, що батько відмовляється передавати їх церкві. Наталі пише додому щодня.

Ларису запрошують до театру і дають головну роль у новій модній виставі. Але вона ловить Петра на спокушанні їхньої няньки. Роздратована Лариса звільняє жінку і ночами сидить біля синової колиски сама.

Жадан приходить із пропозицією до Червінського. Петро дізнається про повернення Лариси до театру і влаштовує скандал. Тоді вона дорікає йому зрадою. Червінський забирає сина і від’їжджає до маєтку.

Богдан знаходить одразу кілька джерел, які вказують на особу Стефана Яблоневського. Це заклятий ворог Жадана, з яким їх пов’язує криваве минуле. Коли про це дізнається Андрій, він мчить рятувати Катю.

У цей час Катерина прогулюється з князем у дворі. Стефан розповідає їй частину історії з минулого, освідчується в коханні, просить утекти з ним і цілує. У цей момент на вулиці з’являється Жадан з пістолетом…

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет і опис серій

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі впораються з новими викликами долі.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.