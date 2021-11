Гороскоп на 5 листопада 2021 року підкаже, чого варто чекати у п’ятницю кожному знаку зодіаку. Кому варто подбати про здоров’я, а в кого день буде вдалим для творчості? Читайте гороскоп на 5 листопада від екстрасенсів СТБ.

Цей день відзначений емоційною пригніченістю та неуважністю. Уникайте самовпевненості, самолюбування та негативного ставлення до розумної критики. Тільки ваша передбачливість та обдумані дії можуть забезпечити успіх незабаром. Приділіть особливу увагу близьким людям, оскільки на ґрунті ревнощів і недомовленості намічаються деяке віддалення та непорозуміння між партнерами.

Можливі млявість, загострення хронічних захворювань. У партнерстві ― складності через ревнощі та нездійснені надії. Будьте обережні в словах та вчинках. Вашої уваги потребуватимуть родичі ― імовірне захворювання. Не забувайте і про своє здоров’я.

Будьте готові до серйозної розмови з начальством. У другій половині дня ви відчуєте підтримку близьких людей, проте неприємності початку дня не дадуть вам заспокоїтися. Можливо, вам варто продумати нову тактику поведінки. У цей день корисні фізичні навантаження.

Велика ймовірність неприємних сюрпризів. Ваші дії у відповідь вам здаються правильними, але чи так це насправді? Плани та нові ідеї варто тримати при собі. Самопочуття може різко погіршитися. Тому проведіть день удома, відклавши зустрічі на наступний тиждень.

Цього дня можливі зміни, контакти і нові знайомства. Але остерігайтеся виникнення залежності. Ви будете цілком здорові, якщо не брати до уваги загальний пригнічений стан та деяку нервозність як відлуння попереднього дня. Подумайте про зміцнення свого здоров’я, прислухайтеся до власної інтуїції та уникайте неприємного спілкування.

Незважаючи на неприємні сюрпризи, ви зможете заглибитись у роботу, налагодити і зміцнити стосунки з близькою людиною. Від її витримки та мудрості залежатиме успіх вашої справи. Події цього дня можуть серйозно вплинути на уявлення про себе.

День сприятливий для початку нових справ, зустрічей із громадськими та політичними діячами. Консервативні Терези у п’ятницю перетворяться на реформаторів. Проте надмірна активність може зашкодити справі та спровокувати захворювання. Знайдіть золоту середину.

У цей день велика ймовірність сімейної сварки, не виключений спалах ревнощів. Угамуйте свою гординю, постарайтеся вибачити завдані вам образи. Не звертайте уваги на дрібні неприємності ― мине час, і все владнається.

Будьте готові до того, що хтось із ранку зіпсує вам настрій і ви захочете перекласти власну провину на інших. Зробивши спробу розрядитися, ви залучите до конфлікту когось із близьких. Можливі травми, нещасні випадки, втрати, обмани. Будьте дуже обережні.

Несприятливий день. Будьте уважні до свого здоров’я, оскільки можливі захворювання і травми. Особисті зустрічі краще скасувати, бо можливі сварки чи невдоволення одне одним. Вам потрібні максимальна гнучкість і такт.

Творчий день. Він виявиться сприятливим для прогулянок, контактів, подорожей. Імовірно, вдасться зав’язати кілька нових ділових знайомств, які допоможуть вам надалі. Якщо ви сумніваєтеся в правильності рішення, яке ви ухвалюєте, довіртеся порадам близьких людей.

Успіх залежатиме від вашої гнучкості та вміння пристосовуватися до нових умов. Ви можете отримати вигідне замовлення або привабливу пропозицію щодо участі у прибутковому проєкті. У другій половині дня можливі несподівані перешкоди і перепони, які сприятимуть невдалому результату розпочатої справи. Можливі сумбур у почуттях та бажання позбутися відповідальності.

