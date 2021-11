У четвер, 4 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 7 і 8 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. У нових серіях стає відомо про трагедію в сім’ї Назара. Що буде в 7 і 8 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Катя наперекір провокаціям і пліткам гне свою лінію, чим викликає новий фурор. Жадан не піддається на шантаж Червінського і розкриває справжню особу свого ворога. У сім’ї Назара відбувається трагедія, яка змінює життя в будинку Жаданів.

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 7 і 8 серіях від 04.11.2021

Уже третій день усі газети рясніють історіями про купця Бажана та його вмілу коханку ― редактор на славу постарався на прохання Петра Червінського, виконуючи план таємного спільника.

Каті радять скасувати благодійний аукціон, але вона не відступає від своїх намірів. Що станеться на заході, і як це змінить ситуацію?

Жадан уже знає, що його «замовив» Червінський, і знає, чого той хоче. Який у нього план?

Лариса застає Петра за зрадою, але мовчить, як і його колишня дружина Анна.

Стефан уміло користується тим, що Жадан не приходить на аукціон, і втирається в довіру до Каті.

Ольгу відмовляють від мануфактури навіть родичі, але вона завзято йде до своєї мети. До чого це приведе?

Орися пропонує Каті стати Зоряні хрещеною. Але не все добре в їхній з Назаром сім’ї. Яка трагедія змушує Назара залишити Жаданів?

Стефан уперше сумнівається в бажанні помститися Жадану через Катю.

Наталі знову зраджена… Тепер уже не запальним чоловіком, а найближчим родичем.

Як інтриги Стефана проти Жадана руйнують його імперію в Києві? Хто відмовляється від нього одразу в кількох сферах?

Що вирішує Лариса після тривалих роздумів щодо зради Червінського? Як це разом із відповіддю Жадана позначитися на Червінському?

Стефан нарешті освідчується Каті в коханні. Але наскільки він щирий? Князь пропонує їй утекти. Тим часом Жадан дізнається, хто такий Стефан насправді. Яблоневський шантажує Жадана, і це чує Катя. На який учинок вона наважується?

