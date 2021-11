У листопаді буде багато важливих церковних свят, зокрема День Казанської ікони Божої Матері та Собор архістратига Михаїла. Апогеєм буде початок Різдвяного посту для православних християн. Коли яке церковне свято в листопаді ― календар дивіться в матеріалі.

1 листопада ― пророка Іоіля; перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського.

2 листопада ― великомученика Артемія.

3 листопада ― преподобного Іларіона Великого; перенесення мощей святого Іларіона, преподобного Феофіла та Якова Омуцьких.

4 листопада ― Казанської ікони Божої Матері.

5 листопада ― апостола Якова; перенесення мощей праведного Якова Боровицького.

6 листопада ― ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість».

7 листопада ― мучеників Маркіана та Мартирія; преподобної Матрони Власової.

8 листопада ― великомученика Димитрія Солунського; преподобного Феофіла Печерського.

9 листопада ― мученика Нестора Солунського.

10 листопада ― великомучениці Параскеви; преподобного Стефана Савваїта; святого Димитрія.

11 листопада ― преподобної мучениці Анастасії Римлянки; преподобного Аврамія затворника та блаженної Марії; преподобної Анни.

12 листопада ― священномученика Зіновія; апостолів від 70-ти Тертія, Марка, Іуста та Артеми.

13 листопада ― мученика Єпимаха; апостолів від 70-ти Стахія, Амплія, Урвана, Наркісса, Апеллія та Арістовула; преподобних Спиридона та Никодима.

14 листопада ― чудотворців Косми та Даміана Асійських та матері їхньої.

15 листопада ― преподобного Маркіана Кірінейського.

16 листопада ― мучеників Акепсима єпископа, Йосипа пресвітера та Аїфала диякона; преподобного Акепсима; праведного Снандулії.

17 листопада ― преподобного Іоанніка Великого; священномучеників Никандра, єпископа Мирського, і Єрмея пресвітера.

18 листопада ― мучеників Галактіона та Єпістимії; апостолів від 70-ти Патрова, Єрма, Ліна, Гаія, Філолога.

19 листопада ― преподобного Варлаама Хутинського.

20 листопада ― ікони Божої Матері «Вигравання»; преподобного Лазаря Галісійського.

21 листопада ― Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафіїла, Єгудіїла, Варахіїла та Єреміїла.

22 листопада ― мучеників Онисифора та Порфирія; преподобної Матрони; ікони Божої Матері «Скоропослушниця».

23 листопада ― апостолів від 70-ти Ераста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Куарта і Тертія; мученика Ореста лікаря; колесування великомученика Георгія.

24 листопада ― великомученика Міни; мученика Вікентія; преподобного Мартирія Зеленецького.

25 листопада ― ікони Божої Матері «Милостива».

26 листопада ― мучеників Антоніна, Никифора та Германа; мучениці Манефи.

27 листопада ― апостола Филипа.

28 листопада ― початок Різдвяного посту.

29 листопада ― апостола та євангеліста Матвія

30 листопада ― святого Григорія Чудотворця.

