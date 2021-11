У листопаді 2021 року буде багато вдалих днів для роботи з рослинами. До настання морозів садівникам та городникам треба здійснити ще чимало маніпуляцій, щоб навесні отримати добрий урожай. У які дні Місяць сприятиме цьому? Читайте в нашому місячному календарі садівника-городника на листопад 2021 року.

Молодик і повня пригнічують зростання і розвиток рослин. Тому в ці дні не рекомендується сіяти і садити. На які дати листопада припадають молодик і повня, а також які дні будуть сприятливими для роботи в саду та городі ― читайте далі.

З 1 по 3 листопада

Період спадного Місяця. Сприятливий час для роботи з коренеплодами, цибулинними та бульбовими культурами. Садівникам рекомендується зайнятися поливом, прополюванням і вирізкою порослі.

4 і 5 листопада

Несприятливі дні для садіння і сівби. У період молодика (5 листопада) всі рослини стають вкрай вразливими, тому не рекомендується працювати з ними в ці дні.

З 6 по 9 листопада

Місяць, що росте, сприятиме зростанню надземних частин рослин. Тому це сприятливий період для підзимого садіння часнику, цибулі, салату та щавлю.

10 й 11 листопада

У ці дні не рекомендується сіяти і садити більшість культур, підживлювати і поливати рослини.

З 12 по 18 листопада

Сприятливий період для роботи із зеленню та всім, що приносить урожай над ґрунтом. Також це вдалі дні для садіння плодових дерев і ягідних кущів.

19 листопада

Повня. Цього дня варто відмовитися від будь-яких робіт на городі та в саду.

З 20 по 30 листопада

Період спадного Місяця. У ці дні варто садити під зиму буряки, моркву, редиску, ріпу. Також Місяць сприяє успішному перекопуванню ґрунту і його розпушенню. Садівникам рекомендується зайнятися підживленням, боротьбою зі шкідниками та хворобами, скошуванням трави і прополюванням.

