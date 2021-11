3 листопада на СТБ вийшли 5 і 6 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Що відкрилося про минуле Андрія Жадана? Як Катя ввійшла до світського товариства Києва? Які проблеми навалились на родину Жаданів? Про що 3 і 4 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

На півдорозі з Червінки до Києва Жадан розвертає карету і мчить Катю до Європи. Після повернення до Києва вони викликають фурор у світському товаритсві. Поки Жадан був у від’їзді, хтось почав цілеспрямовано руйнувати його торгову імперію.

Жадан зробив сюрприз Каті ― її запросили прослухати курс анатомії в Лейпцигу, тож замість Києва та весільної подорожі вони вирушили до Європи.

Коли пара повернулася до Києва через п’ять місяців, Андрій представив Катю професору в київській лікарні. Професор, який поважав тільки лікарів-чоловіків і дуже скептично ставився до жінок, побачивши стресостійкість Каті, її знання та досвід, з радістю став її наставником.

Назар до приїзду Орисі і не тільки став цеховим ковалем, а й приготував для них чудове житло. Дівчина боїться народжувати і потай зізнається в цьому Павлині. Втішаючи її, жінка розповідає про свою втрачену сім’ю.

Катя йде на бал, надівши нову прикрасу від чоловіка і весільний подарунок від Яблоневського. Дами намагаються принижувати її за походження, але виявляється, що виховання та гідності в неї більше, ніж у київських світських левиць. Поведінка Каті ставить її під удар ― так вона може нажити нових ворогів. До того ж на бал явився Яблоневський і станцював із нею одразу два танці, поки Жадан обговорював справи.

Відкривається, що між Жаданом та Безусом є якась таємниця з минулого, про яку знала ще одна людина, але вона померла ― про це Андрієві повідомив Богдан. Стурбований Жадан відмовляється від вигідної співпраці, та вже наступного дня шкодує про це.

Яблоневський кинув виклик Жаданові, коли на балу взяв участь в аукціоні за танець із незаміжньою гостею ― він запропонував небувалу суму за танець із Катею. Поки всі чекали дуелі між чоловіками, Катя знайшла спосіб зберегти честь чоловіка і виграти аукціон.

Червінському надіслали компромат на Катю, в якому докладно розписали її пригоди з борделями і те, що вона втекла від пана. Він несе це до газети. Поки чоловік зайнятий коханкою і помстою Жаданові, Ларисі надходять таємні записки від шанувальника її акторського таланту.

Катя в лікарні допомагає народити одній кріпачці, яка віддає дитину до притулку, щоб вона росла вже вільною. Збентежена Катя планує вирішити проблему благодійним проєктом, але вдома на неї чекають дві проблеми: поки немає чоловіка, заявився Яблоневський, а пізньої ночі в Орисі починаються пологи.

Жадан дізнається, хто саме капостить його справі в Києві.

Дивіться з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ відразу дві серії третього сезону легендарної мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, як Катя та її друзі справляються із новими викликами долі.

