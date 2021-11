Гороскоп на 4 листопада 2021 року підкаже, чого варто чекати у четвер кожному знаку зодіаку. Кого чекає обман, а хто може здійснити вдале придбання? Читайте гороскоп 4 листопада від екстрасенсів СТБ.

Завдяки правильній тактиці попередніх днів виникнуть сприятливі умови для початку нових справ, складання довгострокових планів, проведення зустрічей. Особливо це стосується людей творчих професій. Можливий навіть невеликий прибуток або вигідна покупка. Новий зв’язок або легкий флірт незабаром обернеться серйозними стосунками.

Успіх можливий лише в людей, які займаються бізнесом. Завдяки своїй працездатності вони зможуть здійснити максимум задуманого. Будь-яка ініціатива чи активний рух в інших сферах діяльності принесуть втому та незадоволеність.

Ваші активність та ентузіазм можуть створити сприятливі умови для зміцнення сімейного комфорту чи добробуту. Ви отримаєте свідчення любові і турботи з боку людей, що вас цікавлять. Налаштуйтеся на активний відпочинок. Корисним буде спілкування з природою.

Багато хто відчує неврівноваженість, суперечливі почуття. Не варто піддаватися самообману та ілюзіям. Життя готує випробування на твердість. Виникнуть несподівані перешкоди в роботі. Щоб із честю вийти з ситуації, доведеться сконцентрувати і направити всі сили на сприятливий результат. У другій половині дня рекомендується усамітнення.

Несприятливі будь-які активні дії у сфері професійної діяльності. Краще зайнятися зміцненням здоров’я та особистими справами. Причому не сподівайтеся на допомогу друзів та близьких, покладайтеся лише на себе.

Сприятливий день для втілення задумів, початку нової роботи. Ваш зростаючий життєвий потенціал позитивно вплине на оточення. Сміливо йдіть до поставленої мети. У другій половині дня можливі значні події в особистому житті. Планети рекомендують приділити увагу дітям, сходити до цирку чи театру, здійснити прогулянку на природі.

День має позитивну енергетику. Зміцниться ваш авторитет, зростуть особиста чарівність і сила переконання. Ймовірне знайомство з новими людьми, які опікуватимуться вами. У другій половині дня краще займатися лише невідкладними побутовими справами; можливі домашні клопоти або витрати, пов’язані з дітьми.

День сприятливий для творчої діяльності, будівництва, активного відпочинку на свіжому повітрі, що допоможе зняти напругу. Незабаром буде можливість отримати результат, якого ви так давно чекали.

Утримайтеся на колишньому рівні, не розслабляйтеся ― можливі неприємні події. До вас можуть звернутися давні бізнес-партнери з несподіваною пропозицією. Не варто одразу погоджуватися на співпрацю, треба тверезо оцінити ситуацію. Можливі обмани та зрада.

Сприятливий день. Покупка виявиться вигідною, а операція перспективною. Життєвий потенціал підвищуватиметься. Можливі покращення відносин з колегами, начальством, легкість у спілкуванні з друзями та близькими людьми. Не виключена зустріч, яка принесе багато радості. У другій половині дня ви можете відчути легке нездужання.

День несе пригоди, несподівані повороти долі, обмани. Ймовірно, проблеми та помилки у сфері професійної діяльності заберуть увесь ваш час. Сприятливий день для чоловіків-Водоліїв, які зможуть зав’язати нові стосунки з прекрасною статтю.

Бажання розширити сферу діяльності не підкріплюватиметься реальним поглядом на те, що відбувається. Ви можете зіткнутися зі збитками, відчути прикрість від фактів недавнього минулого. Ваші дії можуть мати імпульсивний характер, а події дня не раз поставлять вас у глухий кут.

