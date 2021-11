У середу, 3 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 5 і 6 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. У нових серіях стає відомо, як склалося сімейне життя Каті й Жадана. Що буде в 5 і 6 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Жадан шукає способів захистити Катю від Яблоневського і ховає її майже на пів року. Після приїзду до Києва Катя викликає фурор в усіх колах, але вороги Жадана завдають нещадного удару по родині.

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 5 і 6 серіях від 03.11.2021

Жадан відвозить Катю не у весільну подорож, а вчитися на лікаря до Європи. Богдан отримує від Андрія таємне завдання і теж відбуває.

Через п’ять місяців подружжя Жаданів приїжджає до Києва і оселяється в найдорожчій садибі. Які звістки принесе Андрієві Богдан?

Червінський у Києві зраджує дружину з нянею Лева і повністю ігнорує Ларису. Вона про це здогадується, але не хоче втратити сім’ю. Що зненацька змінює життя Лариси?

Відразу після приїзду Жаданів запрошують на бал Рогніда та Євген Безуси. Що трапиться з Катею на балу?

Яблоневський дізнається про приїзд Каті й Жадана до Києва і одразу являється на бал. Як це вплине на репутацію Катерини, особливо після її спілкування зі світськими панночками?

На балу Яблоневський намагається зганьбити Жадана і кинути тінь на його і Катину репутацію. Чи вдасться парі виплутатися?

Павлина зустрічає крамаря Карпа, і їхнє знайомство починається з бучної сварки.

За протекцією Жадана Катю беруть на лікарську практику до київської лікарні. Вона стикається з кріпачкою, яка народжує, і це щось змінює в ній. Князь Яблоневський знову підставляє під удар добре ім’я Каті.

Невідомий ворог Жадана повідомляє Червінському подробиці про життя Каті після її втечі з Ніжина. Невже пан дасть це до газети? Що буде з Катею після такого скандалу?

Дивіться нові 5 і 6 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

