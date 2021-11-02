Після двох порівняно теплих осінніх місяців настає листопад. Багато хто традиційно планує відпустку на цей холодний місяць, щоб полетіти до теплого моря і поніжитися на пляжі. Хтось має намір працювати, але розраховує, які вихідні в листопаді можна присвятити особистим справам. Розповідаємо, скільки вихідних у листопаді 2021 року і чи будуть додаткові вихідні дні.

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У листопаді 2021 року буде 30 днів, і 22 з них ― робочі. Загалом у листопаді на нас чекають 8 вихідних днів ― це суботи та неділі. Державних свят у листопаді 2021 року в Україні немає, тож місяць буде стандартним.

Зате, окрім вихідних та робочих, у листопаді на українців чекає багато професійних свят та звичайних урочистих днів.

Ми зібрали для вас список важливих свят у листопаді, які ви не захочете пропустити.

Свята в листопаді 2021

1 листопада ― День народження Європейського Союзу, Міжнародний веганський день

3 листопада ― День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії

4 листопада ― День залізничника

9 листопада ― День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

10 листопада ― Міжнародний день бухгалтера

16 листопада ― Міжнародний день, присвячений терпимості, День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада ― Міжнародний день студентів

18 листопада ― Міжнародний день відмови від куріння

19 листопада ― День працівників гідрометеорологічної служби

20 листопада ― Всесвітній день дитини

25 листопада ― Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

27 листопада ― День пам’яті жертв голодоморів в Україні (четверта субота листопада)

30 листопада ― День домашніх тварин

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