Фази Місяця впливають не лише на Землю, а й на її мешканців. У певні дні небесне світило може впливати на людину сприятливо, а в інші ― негативно. Дізнайтеся за допомогою місячного календаря на листопад 2021 року, які дні місяця будуть вдалими.

Більше на тему: Графік магнітних бур на листопад 2021 року: як справлятися з поганим самопочуттям

Листопад 2021 року порадує нас великою кількістю вдалих днів. Саме на ці дати астрологи рекомендують планувати будь-які починання та зміни в житті. Такими днями будуть: 2―5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24―26 та 28 листопада. Сміливо дійте в цей час. Успіх буде на вашому боці!

А ось 1, 6, 13, 16, 19, 23 і 27 листопада краще не змінювати своє життя і не укладати жодних угод, адже вони мають усі шанси на невдачу. У цей час варто проаналізувати виконану роботу і приділити увагу своєму здоров’ю.

8, 9, 12, 14, 15, 22, 29 та 30 листопада будуть нейтральними днями. Їх краще присвятити саморефлексії та плануванню.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.