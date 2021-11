Кріпосна 3 сезон

2 листопада на СТБ вийшли 3 і 4 серії драми «Кріпосна. Жадана любов». Хто хоче вбити коханого Катерини? Чи відбулася зустріч Жадана та Яблоневського? Про що 3 і 4 серії «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Андрій Жадан вирушає до Червінки після того, як пережив другий замах. Катя вражена Стефаном Яблоневським і знайомить його з чоловіком. Богдан Юрійович починає поступово дізнаватися про те, хто такий Стефан і навіщо йому Жадан. Петро Червінський несподівано здобуває союзника у війні з Жаданом.

Катя піклується про Андрія, якого перевезли з лікарні до Червінки. Тим часом Павлину лякає помічник та охоронець князя Яблоневського, німий солдат.

Петро Червінський відмовляється миритися з утратою Червінки, шукає няньку для свого сина Лева Петровича. Його дружина Лариса поступово впадає у його немилість.

Друзі Каті радіють її щастю. Орися просить Галю стати хрещеною її майбутньої дитини. Яків спивається після того, як колишній господар його покинув, а потім пообіцяв побити. Він знаходить пару, яка хоче дитину, та за гроші краде для них дочку Галі Наталочку.

Андрій Жадан поступово одужує, але все ще слабкий. Він не в захваті від надмірної уваги Яблоневського до його дружини. Однак після знайомства на її прохання все ж таки кличе князя на урочисту вечерю з нагоди їхнього весілля.

Дорошенко відвідує свою дочку в монастирі. Наталі стверджує, що в неї все гаразд, але насправді монашки ставляться до неї не так уже й добре.

На смертному ложі настоятелька монастиря обирає собі заміну. Вона кличе Наталі і каже, що зробить її настоятелькою після себе.

Богдан Юрійович за завданням Жадана прокрадається у флігель до Яблоневського, щоб знайти зачіпки. Він знаходить листування з невідомою жінкою з ім’ям на літеру «В».

Жандармерія розслідує викрадення дитини і виходить на Якова. При спробі затримання колишній управитель гине страшною смертю.

Андрій Жадан і Стефан Яблоневський починають обговорювати їхній майбутній бізнес. У вільний час князь намагається потрапляти на очі Каті, підігріваючи параною Жадана. Андрій впізнає ніж, яким його поранили, ― він колись належав самому Жаданові.

Тим часом невідомий пропонує Червінському союз проти Жадана.

Ольга Родзевич починає будівництво фабрики, де хоче випускати свої власні парфуми, але стикається з нахабством підрядника. Прогресивна дівчина вправно вигадує, як провчити чоловіка, який не бажає працювати.

Жадан без попередження вирішує поїхати з Червінки у весільну подорож, не повідомляючи, куди. Тим часом він вжив заходів, щоб з’ясувати, хто такий Яблоневський.

У флешбеках відкривається правда про те, як Жадан став вільним. Хто та дівчина, яка йому постійно ввижається, і чому він згадав її саме зараз?

