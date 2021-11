Ектор Хіменес-Браво: біографія, творчість і всі новини про суддю

Талановитий кухар, ресторатор і суддя «МастерШеф»-11, але це не всі факти з життя такої видатної людини! Біографію Ектора Хіменеса-Браво, а також усе про особисте життя судді читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Ектор Ісмаель Хіменес-Браво

Дата народження: 14 cічня 1972 р.

Місце народження: Букараманга, Колумбія

Діяльність: шеф-кухар, ресторатор, бізнесмен, телеведучий

Сімейний стан: неодружений

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність

Ектор народився і виріс у Колумбії. Як каже сам кухар, саме завдяки мамі у нього з’явився інтерес до кулінарії. Але увагу його приваблював не лише процес готування, а й те, як виглядала страва.

Ідучи за покликом серця і любов’ю до високої кухні, Ектор вступив до Кулінарної академії в Боготі. Після закінчення навчання почав працювати у висококласних готелях рідної Колумбії: «Metrotel Royal Park», «Relais Chateaux», «Hoteles Royal».

Більше на тему: Володимир Ярославський: біографія, кар’єра і всі новини про суддю

Уже в 27 років Ектор отримав пропозицію стати шефом одного з найкращих готелів США «Hilton Boston Back Bay». За словами самого кухаря, робота в Штатах розділила його кар’єру на до і після «Hilton».

Діяльність Ектора в Україні почалася у 2009 році. Уже на той час видатному кухареві запропонували відкрити кілька закладів у п’ятизірковому готелі «InterContinental Kiev». У цих ресторанах Ектор впровадив свій авторський стиль і концепцію. Після успіху цих проектів він просував ще кілька елітних ресторанів у столиці.

За кілька років, сформувавшись як успішний бізнесмен, Ектор відкриває у Києві свої заклади: в 2016 році — ресторан сучасної китайської кухні «BAO», в 2017 — кондитерську «Bo. Pastry», в 2018 — ресторан сучасної в’єтнамської кухні «NAM».

Із 2011 року активно розвивалася кар’єра Ектора на телебаченні. Спочатку він стає суддею кулінарного шоу «МастерШеф» на телеканалі СТБ, потім — експертом шоу «Все буде добре». Також Ектор Хіменес-Браво входив до складу журі «МастерШеф. Діти» і «МастерШеф. Кулінарний випускний».

Таким чином, ось уже десять років Ектор Хіменес-Браво є незмінним суддею знаменитого кулінарного шоу України. Ще у Ектора з’явилося власне шоу — «Прокинься з Ектором». А у 2021 році він у складі журі «МастерШеф. Професіонали»-3, «МастерШеф. CELEBRITY» та «МастерШеф»-11.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.