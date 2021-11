Вівсянка – чудова ідея для смачного і корисного сніданку. Адже вівсяні пластівці містять повільні вуглеводи, які заряджають бадьорістю, а також вітаміни і мінерали, що так потрібні нашому організму. При цьому щоранку їсти кашу необов’язково. Є безліч страв, які можна швидко і просто приготувати з вівсяних пластівців. Учасниця «МастерШеф. Професіонали» Юлія Прохода поділилась рецептами найапетитніших та ситних сніданків з вівсянки.

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: 5 простих ідей

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Що потрібно їсти на сніданок: список продуктів

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Як приготувати сирники: 5 покрокових рецептів з фото

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Малиновий чизкейк: дієтичний рецепт без випікання

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.