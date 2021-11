У вівторок, 2 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ виходять 3 і 4 серії костюмованої мелодрами «Кріпосна. Жадана любов». Серіал розповідає драматичну історію колишньої кріпосної Катерини Вербицької. Що буде в 3 і 4 серіях «Кріпосної»-3, дивіться в ефірі СТБ.

Більше на тему: «Кріпосна»: сюжет та опис серій

Катя перевозить Жадана до Червінки після другого замаху. Він вперше зустрічається з Яблоневським. Петро Червінський шукає спосіб повернути Червінку і осоромити ненависну йому кріпачку.

«Кріпосна» 3 сезон: що покажуть у 3 і 4 серіях від 02.11.2021

Петро Червінський відмовляється миритися з утратою Червінки, але шукає поки нове житло, щоб узятися за вирішення «прикрої проблеми» з Катериною.

Орися просить Галю стати хрещеною її майбутньої дитини. Яків спивається після того, як колишній господар його кинув, краде доньку Галі та продає її.

Андрій Жадан поступово видужує після рани, але все ще слабкий. Катя знайомить його зі Стефаном. Що відбувається між чоловіками під час зустрічі?

Жадан влаштовує святкування весілля з Катею та запрошує на нього близьких друзів і князя Яблоневського.

Як насправді живеться Наталі в монастирі? Чого вона не розповідає своєму батькові?

На смертному одрі настоятелька монастиря обирає собі заміну. Як це вплине на життя Наталі?

Богдан Юрійович прокрадається до флігеля Яблоневського, щоб знайти зачіпки. Що він виявляє в шухляді князя?

Жандармерія розслідує викрадення дитини і виходить на Якова. Яке покарання спіткає колишнього управителя?

Андрій Жадан і Стефан Яблоневський починають обговорювати їхній майбутній бізнес. Тим часом невідомий пропонує Червінському союз проти Жадана.

Ольга Родзевич починає будівництво, але стикається з нахабством підрядника. Прогресивна дівчина вправно придумує, як провчити чоловіка, котрий не бажає працювати.

У флешбеках відкриється правда про те, як Жадан став вільним. Чому і в його минулому замішана жінка?

Прем’єра 3 сезону «Кріпосної» відбулась у понеділок, 1 листопада. Дивіться нові 3 і 4 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

