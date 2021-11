1 листопада відбулася прем’єра нового сезону костюмованої драми «Кріпосна. Жадана любов». На Андрія Жадана скоїли замах на самісінькому порозі церкви під час його весілля. А до Ніжина приїжджає розлючений Петро Червінський. Як Катя впорається з новими труднощами, що спіткають її? Про що 1 та 2 серія «Кріпосної»-3 ― читайте в матеріалі.

Наприкінці 2 сезону Жадана зарізали на порозі церкви. Хто цей невідомий у плащі, який не побоявся кровопролиття у Божому храмі? Що сталося з Жаданом ― він помер чи ні? Як Катя впорається з колишнім паном ― жорстоким Петром Червінським?

«Кріпосна» 3 сезон 1 та 2 серія ― огляд і сюжет

Катя шокована ― просто на виході з церкви невідомий встромив Жаданові ніж у груди. Богдан Юрійович кидається в погоню, а Катя з усіма гостями вирушає до лікарні за Жаданом.

Катю переконують, що вона завдає нещастя всім чоловікам, у яких закохується. Дівчина намагається накласти на себе руки, але її рятує Софія Косач, яка прибула разом з нею до лікарні.

Вбивцю не вдається спіймати ― йому хтось допомагає. Але поліція починає облаву по всьому Ніжину, щоб знайти невідомого нападника, поки не наривається на безпритульного у плащі злочинця. Слідство стопориться.

Петро Червінський приїжджає і захоплює свій колишній маєток ― він не хоче й чути про те, що його родове гніздо тепер належить Каті. Коли Катя приїжджає додому, він із ганьбою виставляє її з дому з речами. Назар допомагає Каті заселитися до готелю.

Богдан Юрійович викрадає ножа, яким зарізали Жадана. Андрій на межі смерті ― у нього починається гарячка.

Червінський намагається маніпулювати жандармерією, щоб із ганьбою оголосити Катю кріпачкою. Несподівано за неї заступається невідомий дворянин Стефан Яблоневський.

Юристи Ніжина намагаються довести, що Катя все ще належить Червінському, але зазнають фіаско ― вона підтверджує свою свободу та свої права на Червінку.

Катя весь вільний час проводить із Жаданом і починає його напувати зіллям Павлини.

Розлючена приниженням Каті Павлина виказує Червінському в очі все, що думає про нього, і йде з маєтку, закликаючи решту колишніх кріпаків наслідувати її приклад.

Разом зі Стефаном Катя прибуває до Червінки, щоб повернути свій дім. Петро йде на відкритий конфлікт і не боїться розпочати бійку з князем Яблоневським.

Несподівано в Лариси починаються пологи, і Катя допомагає їй. Наступного дня Червінський з сім’єю залишає маєток. Стефан Яблоневський легко завойовує довіру Каті та залишається погостювати Червінці.

Вночі на пораненого Жадана знову вчиняють замах ― у кімнаті спав Богдан Юрійович…

Наприкінці показують убивцю Жадана, який перев’язує свої рани.

