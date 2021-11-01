«Кріпосна» 3 сезон: кількість серій та графік виходу
На телеканалі СТБ глядач побачить довгоочікуване продовження історії Каті Вербицької. Костюмована драма «Кріпосна» розповість про заборонене кохання та боротьбу за власне щастя. Кількість серій та графік їх виходу читайте в матеріалі.
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Продовження легендарного серіалу «Кріпосна. Жадана Любов» стартує на телеканалі СТБ вже у понеділок, 1 листопада, о 20:15. Це драматична історія про нещасну кріпосну Катерину Вербицьку, яка змушена боротися не лише за своє життя, а й за свободу, любов та щастя.
Загинув Андрій Жадан чи ні? Хто його вдарив ножем у церкві? Чи здобула свободу Катя? Які катастрофи потягло за собою її весілля в Червінці?
Серіал виходитиме з понеділка по четвер о 20:15. Глядачі побачать відразу дві серії легендарної історії! Подивитися серіал можна буде лише на каналі СТБ!
«Кріпосна» 3 сезон ― графік виходу серій
- 1 і 2 серії ― 1 листопада о 20:15
- 3 і 4 серії ― 2 листопада о 20:15
- 5 і 6 серії ― 3 листопада о 20:15
- 7 і 8 серії ― 4 листопада о 20:15
- 9 і 10 серії ― 8 листопада о 20:15
- 11 і 12 серії ― 9 листопада о 20:15
- 13 і 14 серії ― 10 листопада о 20:15
- 15 і 16 серії ― 11 листопада о 20:15
- 17 і 18 серії ― 15 листопада о 20:15
- 19 і 20 серії ― 16 листопада о 20:15
- 21 і 22 серії ― 17 листопада о 20:15
- 23 і 24 серії ― 18 листопада о 20:15
Онлайн серіал «Кріпосна. Жадана любов» буде доступний на сервісі «Київстар ТБ». 1 листопада в бібліотеці «Київстар ТБ» з’являться два попередні сезони серіалу «Кріпосна», кожен з яких складається з 24-х епізодів. Серії нового, третього, сезону будуть доступні на платформі одразу після ТВ-прем’єри в ефірі СТБ, починаючи з 1 листопада.
«Київстар ТБ» – це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Вона доступна одразу з п’яти різних пристроїв: зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів. Додаток «Київстар ТБ» доступний для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні.
Грандіозна прем’єра нового сезону серіалу «Кріпосна» відбудеться у понеділок, 1 листопада. Не пропустіть 1 та 2 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.