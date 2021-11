Гороскоп на 2 листопада 2021 року підкаже, чого варто чекати у вівторок кожному знаку зодіаку. У кого день піде за сценарієм, а кому краще утриматися від активних дій? Читайте гороскоп на 2 листопада від екстрасенсів СТБ.

Можливо, ви потрапите під вплив та залежність. Цьому сприятиме ваша товариськість у поєднанні зі слабкою волею. Покладіться на інтуїцію, яка допоможе уникнути життєвих ускладнень. Будьте уважні та поблажливі до своїх близьких.

День буде дуже сприятливим для угод, укладання договорів, відряджень. Зірки радять утриматися від експериментів і діяти старими, давно перевіреними способами. Постарайтеся вибачити завдані вам образи. Не звертайте уваги на дрібні неприємності ― мине час і все владнається.

Уникайте подвійності. Бажання «загребти жар чужими руками» вкотре доведе до зривів у відносинах з колегами по роботі та близькими людьми. Другу половину дня присвятіть власному здоров’ю та підтримці гарної робочої форми.

Не призначайте жодних ділових зустрічей, оскільки з принципових питань буде надзвичайно важко дійти спільної думки з партнерами. Важко буде сконцентрувати увагу, зосередитися. Ваше ставлення до близьких відрізнятися невиправданою різкістю. Тримайте себе в руках, не допускаючи зривів. Велика ймовірність захворювань та нещасних випадків.

Потрібно обмежити себе у своїх бажаннях, присвятити день духовному розвитку. Завітайте до храму, читайте духовну літературу. Постарайтеся позбутися поганих звичок і вподобань. У результаті ви отримаєте великий духовний і фізичний потенціал, необхідний для подолання життєвих перешкод.

Цього дня зірки рекомендують засукати рукави і енергійно взятися за щось нове. Не виключено, що ви зможете зав’язати серйозні стосунки з представниками протилежної статі. Але остерігайтеся надто романтичних пригод, які можуть мати небажані наслідки. Сімейним Терезам рекомендується вирушити разом із сім’єю на природу ― це піде на користь і вам, і дітям.

День накопичення інформації та планування нових справ. Не виключені цікаві пропозиції з боку керівництва, отримання винагороди, втілення в життя найнезвичайніших та найпотаємніших бажань. Творчих людей супроводжуватимуть натхнення та успіх.

Ризиковані справи не принесуть зиску. Безініціативних та слабовільних людей чекають проблеми з реалізацією планів та ідей, конфлікти з партнерами, погіршення матеріального стану і стану здоров’я. Вас дратуватимуть грубість і хамство навколишніх людей.

Ваші ініціативність, рішучість і дипломатичність сприятимуть у справах та сімейних стосунках. Тож не відкладайте вирішення проблем на завтра. День сприятливий для судових справ, ділових контактів.

Перша половина дня буде насичена енергією, позитивними емоціями. Вона пройде у доброму дружньому та діловому спілкуванні. Але надвечір ви залишитеся незадоволені собою. Можливо, ця нудьга принесе вам деяку користь, змусивши задуматися над вічними питаннями. Для досягнення гармонії постарайтеся уникнути егоїзму. У цей день небажано розлучатися з коханою людиною.

Вас можуть засмутити невеликі сімейні неприємності. Треба набратися терпіння, постаратися прислухатися до голосу свого серця, а не покладатися на залізну логіку та тверезий розрахунок.

Ваші інтелектуальний рівень, творче піднесення, особиста чарівність і бажання вразити інших послужать успіху у справах і стосунках з коханою людиною. Ви можете втілити в реальність найнезвичайніші та найпотаємніші бажання. День вдалий для великих покупок та придбань.

