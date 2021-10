Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 1 по 7 листопада 2021 року.

Результат ситуації залежить від вашого мислення. Позитивне налаштування дає добрі результати. Доклавши трохи терпіння, ви зможете опинитися на вершині. Але будьте обережними зі своїм здоров’ям. Не допустіть рецидиву застарілої недуги.

Вдалий тиждень для самоаналізу та складання довгострокових планів. Надлишок спілкування може позначитися на вашому настрої. Вам захочеться побути на самоті. Проводьте цього тижня більше часу наодинці з собою.

Цього тижня Близнюкам доведеться зіткнутися з деякими проблемами. Багато ситуацій вимагатимуть мирного вирішення. Якщо ви останнім часом ігноруєте своє здоров’я, цього тижня вам наполегливо рекомендується зайнятися ним.

Зірки рекомендують Ракам приділити цього тижня час покращенню зв’язків із колегами та знайомими. Спробуйте поставити себе на місце інших. Гармонія приходить тоді, коли ви віддаєте від щирого серця і без жодних очікувань. Давнє бажання, про яке ви забули, може раптово здійснитися.

На початку тижня Левам варто бути обережними. Обмірковуйте кожен свій крок, щоб не нажити неприємностей. Ближче до вихідних ви можете отримати фінансову вигоду. Стримуйте своє бажання витратитись на непотрібні чи пусті речі.

Гарний тиждень для Дів, щоб досягти успіхів у перемовинах. Обидві сторони залишаться задоволеними кінцевим результатом. Ви зможете знайти спосіб збільшити свій прибуток. Бізнес-ідеї та партнерські відносини, які починаються в цей період, принесуть добрі результати.

На початку тижня на Терезів очікує приємна новина від родича. У вихідні варто зайнятися вирішенням особистих проблем. Якщо ви плануєте придбати або продати нерухомість, будьте обережні ― вашою довірою можуть користуватися.

Зірки радять Скорпіонам змінити свою вихідну стратегію. Спробуйте інший підхід. Відкрийте свій розум. Діліться своєю любов’ю, висловлюйте вдячність та похвалу. Так ви зможете спостерігати за зростанням свого морального духу.

Стрільці стоять на порозі серйозних змін. Те, що ви зробите цього тижня, може вплинути на вашу долю. Страх і сумнів, які ви відчуваєте, є тимчасовими. Намагайтеся не звертати на них уваги і нарешті розкрити свій потенціал. Здоров’я покращиться за регулярних вправ.

Цього тижня успіх буде на боці Козерогів. Представники знака можуть встановити корисні контакти. Ви залишите правильне враження у потрібних колах, оскільки у вашому житті починається новий етап, коли все працює на вашу користь. У вихідні ви зможете відпочити ментально та фізично.

Самотні Водолії зможуть наблизитися до того, щоб знайти своє кохання. Якщо ви одружені, чекайте на те, що узи стануть міцнішими. Ближче до кінця робочого тижня вас можуть порадувати нові кар’єрні можливості. Але спершу перевірте, чи не надто вони гарні, щоб бути правдою.

Для розширення кордонів вам знадобиться стороння допомога. Єдиний спосіб отримати її ― попросити. Тиждень сприятливий для довгострокового планування та інвестицій. Ті, хто займається творчістю, зможуть знайти джерело натхнення.

