Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Як вийти заміж»: що буде в 7 випуску?

29.10.2021

Уже сьогодні, 29 жовтня, одразу після виходу 7 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами та ведучим Григорієм Решетником обговорять найважливіші ситуації, побачення та розберуться у поведінці і вчинках.

григорий решетник

Більше на тему: Музика і перевірка поліграфом: як пройшов 6 тиждень на проєкті «Холостячка»-2

Одразу після випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитись із учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Вони розкажуть найсвіжіші деталі 7 випуску реаліті!

холостячка участники

Гостями програми стануть фронтмен гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець та його дружина Анна.

Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

как выйти замуж стб

Дивіться «Як вийти заміж» 29 жовтня та щоп’ятниці одразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

Більше на тему: Хто стане новим Холостяком?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send