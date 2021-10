Уже сьогодні, 29 жовтня, одразу після виходу 7 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників та проєкт у ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами та ведучим Григорієм Решетником обговорять найважливіші ситуації, побачення та розберуться у поведінці і вчинках.

Одразу після випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитись із учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Вони розкажуть найсвіжіші деталі 7 випуску реаліті!

Гостями програми стануть фронтмен гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець та його дружина Анна.

Постійні експерти ток-шоу ― Андрій Жельветро та Вікторія Любаревич-Торхова.

Дивіться «Як вийти заміж» 29 жовтня та щоп’ятниці одразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

