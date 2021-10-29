Дивилися вже багато страшних фільмів, але ще не знаєте, що б таке переглянути на Гелловін-2021? Найстрашніша ніч року вже на порозі. Час прикрашати оселю, складати плани про те, як і де відсвяткувати відьомську ніч, обдумати обряди на Гелловін для залучення удачі, придумати страшний образ і, звичайно ж, скласти список фільмів жахів. Створіть собі містичну атмосферу за допомогою нашої добірки найцікавіших, найстрашніших і найкращих жахів усіх часів.

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Класика фільмів жахів

«Психо»

«Психо» — це фільм короля жахів Альфреда Гічкока. Фільм, якому майже 60 років! Він посідає перше місце в рейтингу найкращих фільмів жахів усіх часів. Навіть якщо ви дивилися його вже сто разів, відчуття тривоги все одно лоскоче вам нерви. Цікаво, що одна з причин, чому Гічкок вирішив зняти фільм на чорно-білу плівку, — це рішення не робити фільм занадто кривавим. Іншою причиною була економія. А роль крові у фільмі виконував шоколадний сироп. Сюжет фільму розповідає про молоду дівчину Меріон, яка вкрала на роботі велику суму грошей і втекла з міста. Переночувати вона зупинилася в готелі, де познайомилася з його дуже дивним господарем. Що було далі — дивіться в ніч на Halloween!

«Гелловін»

Серія фільмів жахів, яку запустили у 80-ті роки ХХ століття. Фільми розповідають історію жахливих злочинів Майкла Маєрса ― психопата-вбивці, якому змогла протистояти одна дівчинка. Злочинця прирекли на довічне ув’язнення та лікування у психлікарні, звідки він кілька разів тікав. Усього фільмів про Маєрса тринадцять: 8 оригінальних, 2 римейки і 3 останні ― переосмислення. Найпопулярнішими вважаються перші два фільми ― 1978 та 1981 років. Восени 2021 року вийшла 13 стрічка ― «Гелловін вбиває». Психологічний фільм жахів зі світової класики.

«Пила»

Напевно, це один з найстрашніших жахів за всю історію кіно. Серія фільмів «Пила» була занесена в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш касовий горор-кіносеріал усіх часів, зібравши по всьому світу майже мільярд доларів, обігнавши такі фільми, як «П’ятниця, 13-те», «Жах на вулиці В’язів», «Гелловін», «Техаська різанина бензопилою» і «Крик».

«Пила» — це ціла серія фільмів, пов’язаних між собою. У кожному з них у центрі сюжету опиняються люди, які стали жертвами маніяка з псевдонімом Пила. Він дає їм шанс на порятунок, але для цього потрібно подолати страшні випробування, найжахливіше з яких — відрізати самому собі частину тіла. Тож краще прибрати дітей від екранів і вперед — по нову порцію жаху!

«Сяйво»

Черговий шедевр Стенлі Кубрика і класика фільмів жахів. Незважаючи на безліч негативних рецензій у рік виходу на екрани, «Сяйво» регулярно фігурує в списках найбільш значущих і високохудожніх фільмів жанру. Це психологічний трилер про письменника Джека Торренса, який разом з родиною вирушає працювати наглядачем у відокремлений готель в горах. На самому початку історії його попереджають про те, що попередній доглядач скоїв жахливе вбивство. Але Джек значення цьому не надає.

До слова, знятий він за романом Стівена Кінга, але самому автору, на жаль, кіно не подобається. А ми з радістю вдесяте переглянемо «Сяйво» і отримаємо задоволення від тривожної атмосфери і акторської гри Джека Ніколсона.

Нові фільми на Гелловін

«Закляття»

Серія фільмів «Закляття» Джеймса Вана ― майстерна історія жахів, вплетена в цілий всесвіт про надприродне ― про ляльку Аннабель, Жах Амітівілля, Ла Йоронну та багато які інші історії. На центральній гілці оповіді ― сімейство Еда та Лорейн Ворренів, які справді жили і справді боролися з надприродним. У ХХ столітті вони розкривали підроблені історії про одержимість та допомагали людям, які постраждали від нечистих сил. Релігійні та містичні фільми, які не дадуть глядачам жодної хвилини спокою.

«Відьма з Блер: Нова глава»

Продовження культового фільму жахів 1999 року «Відьма з Блер: курсова з того світу». Джеймс знаходить відеозапис, після якого в нього з’являється надія відшукати свою зниклу сестру. Разом з друзями вони вирушають у той самий ліс, який відомий легендою про відьму з Блер. Звичайно ж, там на них чекають найстрашніші жахи, які вони навіть не могли уявити.

«Воно» 1 та 2

Фільми зняті за романом Стівена Кінга. Екранізують «Воно» вже не вперше, і версію 2017 року сміливо можна назвати найкращою. Тільки за перший вікенд фільм зібрав у США 123,4 мільйона доларів, встановивши рекорд для фільмів жахів в американському прокаті. Через два тижні після початку показу «Воно» поставив новий рекорд, ставши найкасовішим фільмом жахів в історії американського кіно, обігнавши фільм «Той, що виганяє диявола». У центрі сюжету семеро підлітків з міста Деррі, в якому вже багато років зникають діти. А викрадає їх загадкове Воно, яке перевтілюється в моторошного клоуна Пеннівайза. До речі, саме «Воно» 2017 року у вересні став найкасовішим горором в історії кіно.

«Багряний пік»

Будинок, у який приїжджає головна героїня, оповитий містикою. Жителі округи кажуть, що, коли настає зима, він покривається кривавим снігом. Щось не так і з господарями будинку — молодим чоловіком і його сестрою. Цей дуже красивий фільм ідеально підійде саме для перегляду на Гелловін. У ньому кожна сцена зроблена з неймовірним естетичним смаком. Крім того, в ньому знімаються чудові актори: Міа Васіковська, Джессіка Честейн і Том Гіддлстон. А режисер фільму — сам Гільєрмо дель Торо.

Фільми на Гелловін для всієї родини

«Жах перед Різдвом»

Хороший варіант для перегляду з дітьми. Ви будете здивовані, але знятий він не Тімом Бертоном, як всі вважають, а Генрі Селіком. Мультфільм розповідає про царство Гелловін, у якому живуть мерці, привиди, упирі та інша нечисть. Одного разу один з жителів цього світу, Джек Скелінгтон, потрапляє в місто Різдва, де панують добро і щастя. Джек викрадає Санту і займає його місце. Усе це відбувається під чудову музику Денні Ельфмана. Мультфільм вийшов 29 жовтня 1993 року і мав комерційний успіх (посідає 11 місце в списку найкасовіших лялькових мультфільмів) і позитивні відгуки критиків. У 2006 році він був перевипущений у 3D-форматі.

«Сонна Лощина»

Цей фільм сподобається багатьом любителям Джонні Деппа. Саме в ньому відомий актор зіграв головну роль, яка так запам’яталася і полюбилася глядачам. Головний герой фільму вирушає в Сонну Лощину, щоб розслідувати вбивства, вчинені вершником без голови. Без цього фільму, знятого Тімом Бертоном, наповненого чорним гумором, романтикою і жахами, не обійдеться жоден Гелловін. Головні ролі в ньому виконують Джонні Депп, Крістіна Річчі та Крістофер Вокен.

«Віднесені привидами»

Найзагадковіші нечисті, звичайно ж, можна побачити в роботах японського режисера — аніматора Хаяо Міядзакі.

Головна героїня Тихіро разом з батьками потрапляє в дивне містечко, яке оживає з настанням темряви. Виявляється, що все воно населене духами і примарами, а керує всім цим могутня відьма. Щоб урятувати батьків і знайти дорогу додому, Тихіро влаштовується до відьми на роботу.

Також для перегляду на Гелловін ідеально підійдуть такі фільми: «Омен», «Пункт призначення», «П’ятниця, 13-те» та «Дракула».

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