У понеділок, 1 листопада, о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра продовження легендарної костюмованої мелодрами ― «Кріпосна. Жадана любов». Серіал з вишуканими костюмами, вигадливими зачісками і мальовничими локаціями перенесе глядача в епоху 19 століття. Якою буде прем’єра «Кріпосної» 2021, ви зможете побачити в 1 та 2 серіях лише в ефірі СТБ.

«Я дружина Андрія Андрійовича Жадана»

Історія колишньої кріпосної Катерини Вербицької продовжиться трагічними подіями. Весілля з коханим Андрієм Жаданом обернулося справжнім пеклом. Незнайомець встромив нареченому ніж у саме серце. Чи виживе головний герой? Хто і за що мститься Жаданові? Минуле Андрія інтригує своїми таємницями.

«Я тут господар і тут все моє!»

До маєтку повертаються Петро та Лариса Червінські. Однак суворий поміщик ще не знає, що втратив усе: сина, дім та кріпаків. Молода дружина ― в очікуванні первістка. А тепер на її плечі важким тягарем звалюється трагедія чоловіка. Здавалося б, ніщо не здатне стримати гнів Петра. Та чи зможуть їхні почуття та колишня пристрасть врятувати шлюб?

Сам Червінський не має наміру відступати. Він готовий зробити все можливе, щоб повернути Червінку до своїх рук. Ба більше, кріпакам також зась радіти завчасно. Їхні вільні грамоти ще варто перевірити.

«Жили собі спокійно, Назар та Ориська. А тепер у них нова душа буде»

Назар та Орися вчаться жити вільним життям. Наприкінці 2 сезону купець першої гільдії Андрій Жадан дарував їм волю. А отже, настав час думати не лише про тяжку працю на благо панів. Коваль Назар дізнається, що його кохана при надії.

«Обов’язок будь-якої шляхетної людини — прийти на допомогу дамі, яка потрапила в біду»

Глядач познайомиться з новим героєм ― Стефаном Яблоневським. Польський князь завітав у своїх робочих справах до Ніжина, де став свідком несправедливості щодо Катерини. Чи дозволить Катя невідомому панові проявити до неї прихильність?

«Воля людині для того і дана, щоб жити по-людськи»

Куховарка Павлина згорьована від лиха, що спіткало Катрусю. Тепер її обов’язок ― допомогти рідній душі впоратися з горем. Крім того, Павлуся наважується піти з маєтку Червінського. Чи підуть за нею інші кріпаки? І куди податися вільній Павлусі, яка звикла всю себе присвячувати на благо іншим?

Прем’єра серіалу «Кріпосна. Жадана любов» запланована на понеділок, 1 листопада. Дивіться 1 та 2 серії «Кріпосна»-3 о 20:15 на телеканалі СТБ.

