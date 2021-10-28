Соус для бургерів: топ-5 рецептів у домашніх умовах від учасників «МастерШеф»
Бургер, звичайно ж, може бути ще смачнішим, якщо його поєднувати з правильним соусом. Учасники «МастерШеф» розповіли нам, як зробити свій улюблений сендвіч ще кращим. Топ-5 рецептів соусу для бургерів читайте в матеріалі.
Соус «Ранч»
Соус слід готувати до бургерів з пісним м’ясом, філе індички, з біфштексом із м’яса ягняти.
Інгредієнти:
- жирні вершки – ½ склянки
- майонез – ½ склянки
- сметана – ½ склянки
- кріп, зелена цибуля, петрушка – до смаку
- цедра лимона – 1 ст. л.
- лимонний сік – 1 ст. л.
- гірчиця – 2 ч. л.
- сіль і перець – до смаку
Приготування:
- Змішайте жирні вершки, сметану та майонез в рівних пропорціях.
- Додайте дрібно нарізану зелень (кріп, зелену цибулю, петрушку), ложку лимонного соку, гірчицю, сіль і перець до смаку.
- Готовий соус потрібно трохи охолодити.
Соус «Біг-Мак»
Цей соус найкраще поєднувати з американським бургером, чизбургером.
Інгредієнти:
- майонез – 2 ст. л.
- маринований огірок (невеликий) – 2 шт.
- білий винний оцет – 1 ч. л.
- діжонська гірчиця – 2 ч. л.
- цибульний і часниковий порошок – 1 ч. л.
Приготування:
- Змішайте майонез, подрібнені мариновані огірки (або корнішони).
- Влийте білий винний оцет, додайте гірчицю, цибулю і часник в порошку.
- Якщо не вдасться знайти порошкоподібну цибулю, можна замінити її свіжою. Його потрібно дуже дрібно нарізати. Потім додайте гранульований часник.
Соус «Зелений»
Соус ідеально підійде для бургерів з нежирним м’ясом і риби – з біфштексом з індички, курки.
Інгредієнти:
- петрушка – пучок
- зелена цибуля – пучок
- кріп – пучок
- анчоус – 2 шт.
- часник – 3 зубчики
- каперси – 1 ст. л.
- лимонний сік – 1/2 ч. л.
- оливкова олія – 1 ст. л.
- яйце – 2 шт.
- сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Змішайте в блендері петрушку, зелену цибулю і кріп.
- Додайте анчоуси, очищені зубчики часнику, каперси, лимонний сік, сіль і перець.
- Наприкінці влийте оливкову олію. Саме це додасть соусу однорідну консистенцію і гарний глянцевий блиск.
- Коли соус буде готовий, додайте до нього дрібно нарізані яйця.
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Соус «Гуакамоле»
Це ідеальний соус для будь-якого бургера – з лососем, для фахіти, класичного курячого, вегетаріанського.
Інгредієнти:
- цибуля (маленька цибулина) – 1 шт.
- перець халапеньо
- кінза – кілька гілочок
- авокадо – 1 шт.
- сіль
- сік лайма або лимона
Приготування:
- Розітріть в ступці дрібно нарізану цибулю, рубаний перець халапеньо, трохи кінзи і солі.
- Подрібніть інгредієнти в м’ясорубці або блендері.
- Окремо розітріть свіже авокадо і додайте його до решти інгредієнтів.
- Соус для бургера потрібно перетерти через сито до однорідної консистенції.
- За бажання можна додати сік лайма чи лимона.
Соус з гірчиці
Соус з гірчиці прекрасно підійде до бургера «Бенедикт», чизбургера.
Інгредієнти:
- цибуля – маленька
- часник – 2 зуб.
- негостра гірчиця – чашка
- суха гірчиця – 1 ч. л.
- кетчуп – 1/4 чашки
- цукор – 2 ст. л.
- вустерширський соус – 1 ч. л.
- червоний перець і чорний – дрібка
Приготування:
- Потрібно обсмажити на оливковій олії попередньо нарізану цибулю і часник до м’якості.
- Додайте гірчицю, туди ж висипте ложку сухої гірчиці і кетчуп.
- Додайте цукор, а також чорний і червоний перець.
- Потім потрібно додати чайну ложку вустерширського соусу.
- Змішайте інгредієнти в сотейнику. Поставте суміш на слабкий вогонь на 30 хвилин.
Не пропустіть 11 випуск 11 сезону «МастерШеф» вже цієї суботи, 30 жовтня, о 22:00 на телеканалі СТБ.