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Кавовий лікер: рецепт покроково від учасника «МастерШеф»

28.10.2021

Хочете дізнатися, як приготувати кавовий лікер в домашніх умовах? Цей смачний напій стане приємним доповненням до будь-якого меню. Дізнайтеся, як впоратися з приготуванням максимально швидко і просто. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного кавового лікеру.

Кофейный ликер

Складові:

  • Кава дрібного помелу – ¼ склянки
  • Вода – 2 ¼ склянки
  • Коричневий або білий цукор – 1 склянка
  • Ваніль – 1 стручок
  • Світлий ром – 1 ½ склянки

Приготування кавового лікеру:

  1. Насипати каву в скляну банку з кришкою. Влити туди 1 ¼ склянки чистої холодної води, закрити кришкою і гарненько струснути. Залишити суміш в холодильнику на 12 годин.
  2. По закінченню терміну процідити через кавовий фільтр або марлю в іншу банку, накрити кришкою.
  3. Приготувати сироп. У каструлі змішати цукор і 1 склянку води, довести до кипіння. Потім зняти з вогню і залишити остигати до кімнатної температури.
  4. У скляну банку з кавою додати охолоджений сироп, ваніль і ром. Залишити настоюватися 3 дні.
  5. По закінченню 3 днів прибрати з банки стручок ванілі, а сам лікер перелити в зручну пляшку.

Не пропустіть 7 випуск 11 сезону «МастерШеф» вже цієї суботи, 9 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

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