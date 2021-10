Гороскоп на 29 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що треба звернути увагу? Читайте гороскоп на 29 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Останній робочий день тижня буде вдалим для Овнів. Ваш фінансовий стан трохи покращає. Ви також можете отримати роботу, про яку вже давно мрієте. Увечері можливе приємне знайомство.

У п’ятницю можливе соціальне зростання в суспільстві. Ви матимете підтримку сім’ї. Але не дозволяйте своїй гордості брати гору в стосунках з іншими людьми.

День обіцяє бути спокійним, зокрема для представників знака, які працюють. Проте вже наприкінці дня ви можете відчути втому. Друг, можливо, попросить вас про допомогу.

Якщо ви плануєте вкласти гроші в акції або придбати автомобіль, п’ятниця ― вдалий день для цього. Можливий несподіваний візит родичів і метушня вдома.

П’ятниця буде невдалим днем ​​для Левів. Хоч розумова напруга і знизиться, здоров’я вашого родича може погіршитися. Подбайте про свою сім’ю.

У п’ятницю успіх буде на боці Дів. Відважність та інтелект будуть на піку цього дня. Керівництво оцінить вашу роботу, а вороги будуть вражені вашими успіхами.

П’ятниця підійде для змін усередині будинку. Ви добре проведете час із сім’єю, а також здійсните приємні покупки.

Зірки віщують Скорпіонам чудовий день з погляду кар’єри та професії. Ви зможете отримати підвищення по службі та реалізувати нові плани. Колеги будуть на вашому боці.

У п’ятницю в роботі Стрільців з’являться нові завдання, для завершення яких знадобиться багато сил. Але вже ввечері ви зможете видихнути та зустрітися з друзями.

Зірки віщують Козерогам день, сповнений романтики та кохання. Та все ж парам, що живуть разом, варто зріліше ставитися до своїх стосунків.

У родині Водоліїв може виникнути напруга з якогось особистого приводу. Краще терпляче та мирно вирішити проблему. Ви знайдете душевний спокій, провівши якийсь час наодинці із собою.

Сплановане виконання всієї роботи та постійне зосередження на ній допоможуть вам досягти успіху. У п’ятницю вирішиться непорозуміння з близькою людиною, і ваші взаємини знову стануть, як раніше.

