У жовтні 2021 року на нас очікує багато церковних свят. Серед них ― Покрова Пресвятої Богородиці, яка традиційно святкується 14 жовтня. Для вашої зручності ми зібрали всі церковні свята жовтня 2021 року в один календар.

1 жовтня ― Молченської і Староруської ікон Божої Матері.

4 жовтня ― віддання свята Воздвиження Животворящого Хреста Господнього.

6 жовтня ― мучениці Іраїди Олександрійської.

7 жовтня ― первомучениці рівноапостольної Фекли.

8 жовтня ― преподобних Єфросинії Суздальської і Єфросинії Олександрійської.

9 жовтня ― апостола і євангеліста Іоанна Богослова.

10 жовтня ― преподобного Саватія Соловецького.

11 жовтня ― преподобного Харитона Сповідника; преподобних схимонаха Кирила і схимонахині Марії.

13 жовтня ― святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Русі.

14 жовтня ― Покрова Пресвятої Богородиці.

15 жовтня ― блаженного Андрія, Христа ради юродивого Константинопольского; священномученика Кипріана; мучениці Юстини і мученика Феоктиста.

17 жовтня ― священномученика Єрофея Афінського.

18 жовтня ― мучениці Харитини.

19 жовтня ― апостола Фоми.

21 жовтня ― преподобної Пелагії.

23 жовтня ― преподобного Амвросія.

25 жовтня ― мучеників Тараха, Прова та Андроніка.

27 жовтня ― преподобної Параскеви Сербської.

31 жовтня ― апостола і євангеліста Луки.

