Давно відомо, що Місяць впливає на наше життя. І якщо будувати плани за допомогою місячного календаря, можна з легкістю уникнути неприємностей і убезпечити себе від невдач. Читайте в нашому матеріалі місячний календар вдалих днів на жовтень 2021 року, і нехай кожен ранок у вас починається з усмішки!

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Вдалі дні в жовтні 2021 року

У жовтні 2021 року не так уже й багато вдалих днів, так що до планування потрібно поставитися з усією відповідальністю. Проте не варто засмучуватися. Краще запам’ятайте: 1, 3, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 30, 31 жовтня ― ідеальний час для старту нових проєктів, купівлі нерухомості і будь-яких інших важливих починань.

Несприятливі дні в жовтні 2021 року

А ось 2, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 24, 28, 29 жовтня не рекомендується здійснювати будь-які важливі справи, бо вони, швидше за все, матимуть невдалий результат. Відмовтеся в цей період від поїздок, укладення шлюбів та інших важливих подій у вашому житті.

Нейтральні дні в жовтні 2021 року

Що ж стосується нейтральних днів, то жовтень 2021 року рясніє ними, як жовтим листям на деревах. 8, 10, 15, 19, 25, 26 жовтня не принесуть вам особливих змін у житті. Ні хороших, ні поганих. Так що не покладайте будь-яких надій. Цей час краще присвятити плануванню і медитації.

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