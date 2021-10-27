Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Олесю Жураківську

27.10.2021

Олеся Жураківська зіграла у серіалі «Кріпосна» одну з важливих ролей — Павлину. Перевтілення улюбленої актриси дивіться з 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ. Редакція STB.UA пропонує добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про Олесю Жураківську. Детальніше — у матеріалі.

Video: «Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Олесю Жураківську

Дізнайтеся цікаві факти про актрису Кріпосної 3 — Олесю Жураківську. Дивіться серіал Кріпосна 3 сезон на телеканалі СТБ, де грає Олеся Жураківська

 

  1. Олеся Жураківська народилася 13 серпня 1973 року.
  1. Зріст актриси «Кріпосної» — 176 см.
  1. З 2012 по 2015 р. Олеся була ведучою популярного українського шоу «Зважені та щасливі», в якому учасники протягом кількох місяців борються із зайвою вагою.
  1. У першому сезоні «Зважених та щасливих» жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками проекту. Вона схудла на 30 кг.
  1. Олеся народилася в Києві, у сім’ї, далекій від мистецтва. Батько будував автомобільні дороги, а мати працювала на швейному підприємстві та шила одяг на замовлення.

олеся жураковская

Більше на тему: Я розумію цей персонаж і в ньому живу: Олеся Жураківська про героїню мелодрами «Кріпосна» Павлину

  1. У дитинстві майбутня актриса відвідувала секцію спортивної гімнастики.
  1. У 2016 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Олесі Жураківській присвоєно звання заслуженої артистки України.
  1. Відома актриса активно займається благодійністю. Зірка «Кріпосної» організувала благодійний футбольний турнір, у якому взяли участь актори костюмованої драми.олеся жураковская
  1. Подорожі — улюблене хобі Олесі. Жінка відвідала десяток зарубіжних країн. Своїми улюбленими містами називає Париж, Рим та Барселону.
  1. Італійка Анна Маньяні — улюблена актриса Олесі Жураківської, а «Найкрасивіша» — улюблений фільм.

Більше на тему: Улюблені героїні серіалу «Кріпосна»

Дивіться онлайн Кріпосна 3 сезон 1 листопада о 20:15 на СТБ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send