«Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Олесю Жураківську
27.10.2021
Олеся Жураківська зіграла у серіалі «Кріпосна» одну з важливих ролей — Павлину. Перевтілення улюбленої актриси дивіться з 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ. Редакція STB.UA пропонує добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про Олесю Жураківську. Детальніше — у матеріалі.
Video: «Кріпосна»: топ-10 цікавих фактів про Олесю Жураківську
- Олеся Жураківська народилася 13 серпня 1973 року.
- Зріст актриси «Кріпосної» — 176 см.
- З 2012 по 2015 р. Олеся була ведучою популярного українського шоу «Зважені та щасливі», в якому учасники протягом кількох місяців борються із зайвою вагою.
- У першому сезоні «Зважених та щасливих» жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками проекту. Вона схудла на 30 кг.
- Олеся народилася в Києві, у сім’ї, далекій від мистецтва. Батько будував автомобільні дороги, а мати працювала на швейному підприємстві та шила одяг на замовлення.
Більше на тему: Я розумію цей персонаж і в ньому живу: Олеся Жураківська про героїню мелодрами «Кріпосна» Павлину
- У дитинстві майбутня актриса відвідувала секцію спортивної гімнастики.
- У 2016 році за значний особистий внесок у культурний розвиток України Олесі Жураківській присвоєно звання заслуженої артистки України.
- Відома актриса активно займається благодійністю. Зірка «Кріпосної» організувала благодійний футбольний турнір, у якому взяли участь актори костюмованої драми.
- Подорожі — улюблене хобі Олесі. Жінка відвідала десяток зарубіжних країн. Своїми улюбленими містами називає Париж, Рим та Барселону.
- Італійка Анна Маньяні — улюблена актриса Олесі Жураківської, а «Найкрасивіша» — улюблений фільм.
Більше на тему: Улюблені героїні серіалу «Кріпосна»
Дивіться онлайн Кріпосна 3 сезон 1 листопада о 20:15 на СТБ.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+