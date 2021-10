Олеся Жураківська зіграла у серіалі «Кріпосна» одну з важливих ролей — Павлину. Перевтілення улюбленої актриси дивіться з 1 листопада о 20:15 на телеканалі СТБ. Редакція STB.UA пропонує добірку 10 фактів, які ви, можливо, не знали про Олесю Жураківську. Детальніше — у матеріалі.

Більше на тему: Я розумію цей персонаж і в ньому живу: Олеся Жураківська про героїню мелодрами «Кріпосна» Павлину

Більше на тему: Улюблені героїні серіалу «Кріпосна»

Дивіться онлайн Кріпосна 3 сезон 1 листопада о 20:15 на СТБ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.