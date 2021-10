В ніч з 31 жовтня на 1 листопада українці відзначать Хелловін, День всіх святих. Це свято зародилося на території Великої Британії та поширилося практично по всьому світу. Молоді люди з радістю приміряють на себе «жахливі» образи і влаштовують справжні карнавали «нечистої сили». Пропонуємо вам веселу добірку картинок на Хелловін, за допомогою яких ви зможете привітати друзів.

Більше на тему: Макіяж на Хелловін 2021: принцеса смерті

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.