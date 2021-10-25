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Куди поїхати на вихідні в Україні

25.10.2021

Прийдешні вихідні — чудова нагода, щоб вирушити у подорож та відкрити для себе нові простори України. Це чудова можливість побачити незвідані місця, відпочити на природі у компанії близьких друзів. Куди поїхати на вихідних в Україні? Читайте, куди краще вирушити та як цікаво провести час, у нашому матеріалі.

Національний історико-культурний заповідник «Качанівка»

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Масштабний серіал «Кріпосна» знімали у чудових історичних локаціях України. Збереглося чимало садиб багатих поміщиків, які передають атмосферу 19 століття. Тому шанувальники «Кріпосної» зможуть на власні очі побачити пам’ятки, поїхавши туди на вихідні. Однією з таких локацій є Національний історико-культурний заповідник «Качанівка».

Національний парк Межигір’я

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 Недалеко від Києва розташований Національний парк Межигір’я. Сьогодні у нього нова місія — дарувати відвідувачам радість спілкування з природою та знайомити з історією Київщини. Межигір’я розташоване поруч зі стародавнім містом Вишгородом. З цим місцем пов’язані важливі події в історії Київської Русі, України періоду Запорізької Січі та новітньої історії.

Що варто подивитися:

  • кінологічний центр
  • квіткові партери, фонтани, каскадні водоспади
  • набережна Київського моря
  • страусина ферма
  • музей ретромобілів

Кам’янець-Подільський

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Цікавий варіант на вихідні — подорож до Кам’янця-Подільського. Тут кожен камінчик має свою історію. У цьому місті споруджений Національний історично-архітектурний заповідник Кам’янець. Стара фортеця — головна родзинка міста, яку збудували для для захисту турецького мосту. Зануритися у минуле, приміряти на себе обладунки стародавніх воїнів ви зможете вже цими вихідними!

Що варто подивитися:

  • поїхати у Хотин
  • побачити пам’ятник туристу
  • відвідати Домініканський костел
  • завітати на сувенірний ринок

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«Парк Київська Русь»

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Хочете провести вихідні в Києві, але вам набридли типові туристичні місця? Не біда! Цими вихідними відправляйтеся у «Парк Київська Русь». Там ви можете відпочити від шумного міста та зануритися в атмосферу древнього Києва. Ви побачите чемпіонат, у якому юнаки їздять верхи та стріляють з луків. Також вас вразить неймовірна архітектура, характерна для Київської Русі.

Чим зайнятися та що подивитися:

  • навчитися стріляти з лука, метати ножі та сокири
  • влаштувати фотосесію в історичному костюмі
  • взяти урок з давньоруської каліграфії
  • відвідати майстер-класи з гончарної справи

Буки (Київська область)

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У селі Буки на Київщині розташований красивий ландшафтний парк, заснований у 1996 році. Це місце складається з двох частин — храмового комплексу з фонтаном та власне ландшафтного парку. Вхід на територію безкоштовний. Однак в деякі частини парку можна потрапити тільки з екскурсоводом. Під час прогулянки ви зможете дізнатися багато цікавої інформації, побачити Поляну казок з надзвичайно красивими фігурами та відвідати міні-зоопарк.

Що варто подивитися:

  • відвідати храмовий комплекс в селі Буки
  • погуляти поблизу фонтанів
  • сфотографуватися у зоопарку

Відпочинок на Волині

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Волинська область — одне з наймістичніших місць України. Виявляється, привиди живуть не тільки у вікторіанських садибах старої Англії. Стіни замків та фортець на Волині також зберігають таємничі історії. Така подорож залишить неймовірні враження, варто лише відвідати найвідоміші замки: Острозький замок, замок в Кременці та Дубенський замок. Також не забудьте зазирнути на Тараканівській форт. Це місце вважається домівкою привидів,а на нижні рівні форту не вирішуються спуститися навіть сміливці.

Чим зайнятися та що подивитися:

  • потрапити у Тунель кохання
  • відвідати замок Любарта
  • покуштувати автентичні страви

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