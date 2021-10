Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 25 по 31 жовтня 2021 року.

Більше на тему: Гороскоп на 25 жовтня 2021 року від екстрасенсів СТБ

Овнам цього тижня може прийти премія або додаткові гроші. Протягом тижня можете отримати гарну новину про завершення якоїсь справи або проєкту, над яким довго працювали. У будні варто приділити час близькій людині, а в неділю треба бути стриманішими ― можуть бути проблеми зі спілкуванням.

Тельцям не варто починати нову справу і кидати старі зв’язки ― з понеділка по середу буде багато труднощів і проблем з начальством. Необхідно звернути увагу на свої помилки. У середу і четвер імовірна зустріч з людиною, яка може вирішити проблеми новим для вас способом. Вихідні варто присвятити плануванню найближчого майбутнього.

Близнюків чекають великі фінансові операції наприкінці тижня. З понеділка по п’ятницю вони будуть зайняті рутинною роботою. На початку тижня робота принесе задоволення, а в четвер і п’ятницю ймовірні незаплановані поїздки і зустрічі з чиновниками.

Протягом тижня Ракам треба зосередитися на роботі ― від цього залежатиме ймовірне підвищення або додаткова винагорода. Немає сенсу починати серйозні стосунки до вихідних. У суботу чекає яскрава зустріч, яка здатна змінити життя.

У Левів можливі відрядження в нові й цікаві місця, де вийде зав’язати корисні знайомства. На вихідних може вирішуватися питання найближчого майбутнього, тому треба бути зосередженими та обдумувати всі рішення. Є ймовірність змінити роботу.

Діви зможуть отримати великий заробіток і визнання на роботі, але на цьому тижні робота може зіпсувати сімейні стосунки. Потрібно ретельно планувати всі справи і шукати баланс між відпочинком і зайнятістю.

Тиждень загрожуватиме травми, скандалами і невигідними угодами. Ви можете відчути, що втрачаєте управління своїм життям. Потрібно бути більш рішучими і думати насамперед про себе. Не дуже вдалий тиждень для великих фінансових витрат. Щось у вашому житті може знецінитися в другій половині тижня.

Скорпіони можуть проявити свій креатив та винахідливість на роботі, чим заслужать похвалу від начальника. У першій половині тижня будуть вирішені давні проблемні питання, які тягнулися вже дуже довго. Субота і неділя ідеально підходять для поїздок і повного відключення від роботи ― варто вимкнути телефон і провести час собі на втіху.

Стрільцям варто триматися подалі від публічних заходів ― якщо не вберегтися, можна захворіти. Тиждень пройде з філософським настроєм ― можливо, ви будете аналізувати щось зі свого минулого або планувати майбутнє. Протипоказано різко реагувати на будь-що.

Час для Козерогів приділити увагу другій половинці і сім’ї. Перша половина тижня може вимагати додаткового навчання, яке буде пов’язане з новими знайомствами. На вихідних варто влаштувати сімейне свято.

Якщо вчасно опинитися у потрібному місці, Водолії зможуть отримати цікаву роботу, по виконанні якої заслужать заохочення від начальства. Цього тижня всі прагнутимуть вам допомогти ― але будьте пильні, щоб уникнути зради.

У Риб на роботі буде багато конфліктів і проблем ― варто бути стриманими і стежити за словами. Наприкінці тижня конкуренти можуть зробити щось, щоб підставити вас перед керівництвом. Не можна «виносити» роботу за межі офісу. У вівторок чи середу можете зустріти людину, яка щиро вами зацікавиться.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.