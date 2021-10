Гороскоп на 25 жовтня 2021 року підкаже, на кого чекає зрада близької людини, а в кого буде доленосна зустріч. Читайте гороскоп на 25 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Варто остерігатися своєї імпульсивності ― Овни можуть образити близьку людину своєю «вогненною» поведінкою. Якщо добре відпочити, то вас чекає успіх на роботі і прихильність родичів.

Тельці в понеділок нарешті зможуть вирішити давні проблеми. Є ймовірність заохочення на роботі.

Близнюкам доведеться приймати виклики, пов’язані з домашніми справами і з роботою. Успішне вирішення ймовірне, якщо ви будете експериментувати і не боятися.

У Раків буде день відкриттів та успішних рішень. Справи ніби горітимуть у руках. Час також для розширення своїх професійних навичок ― тренінгу, навчання, стажування.

Левам доведеться використовувати творчий підхід на роботі, імовірна удача ― колектив і ваша команда зможуть оцінити ваш внесок. В особистому житті потрібно приділити увагу деталям ― не час для експериментів.

На Дів чекає багато роботи, з якою ніхто не зможе допомогти, ― з цим пов’язана велика кількість проблем, конфліктів і нових людей. Варто зосередитися на цілі і робити своє.

Терезам час брати ініціативу в свої руки. Можливе розчарування в чомусь, що вас довго захоплювало. Не можна допускати, щоб щось вас обтяжувало, ― увечері треба розслабитися.

У Скорпіонів напружений день з фінансами і стосунками ― варто бути уважними і не вихлюпувати негатив. Якщо хтось запропонує свою допомогу, не варто відмовлятися.

Стрільцям час навчитися брати на себе відповідальність. Можливо, вам запропонують нову роботу або з’явитися вакансія, яка вас зацікавить, ― варто серйозно розглянути цей варіант.

Козерогам варто побоюватися зради ― найближчий союзник або помічник може підставити вас. Треба ретельно стежити за ситуацією і прораховувати всі варіанти.

Водоліям доведеться домовлятися з людьми. Є ймовірність великої кількості роботи, важливих поїздок і нових знайомств. Нова людина може допомогти вирішити важливу проблему Водолія.

У понеділок на Риб чекає багато роботи ― доведеться виступати, вести переговори і домовлятися. Впевненість у собі і харизма допоможуть як ніколи ― всі ваші проєкти будуть успішні і принесуть задоволення.

