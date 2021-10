У ніч на 31 жовтня 2021 року Україна офіційно переходить на зимовий час. О 4 ранку 31 жовтня стрілки годинника переводять на одну годину назад. Відтак наступна доба у вихідний день «збільшується» на годину. Як впливає на здоров’я переведення годинників і як до нього готуватися ― читайте в нашому матеріалі.

Уже 40 років в Україні двічі на рік переводять годинник ― для економії електроенергії та відповідності календарю, через що ця година «гуляє» протягом року.

Переведення годинника здійснюють в останню неділю жовтня ― на годину назад, а в останню неділю березня ― на годину вперед.

Зазвичай уся електроніка автоматично переводить час, а вручну потрібно змінити його на механічних годинниках і приладах, які не підключені до інтернету.

Однак переведення часу спричиняє не тільки дискомфорт через механічні дії з зміни в планах, а й може шкодити здоров’ю, якщо до цього не підготуватися правильно.

