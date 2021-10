Гороскоп на 24 жовтня 2021 року підкаже, кому варто поберегти своє здоров’я, а кому час відпочити від усіх турбот. Читайте гороскоп на 24 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овни зможуть розслабитися в цю неділю. Буде можливість провести час із дорогою людиною.

У Тельців може визріти невелика поїздка, пов’язана з саморозвитком. Імовірні незаплановані витрати.

У Близнюків є шанс великих фінансових операцій і прибутку. Варто бути уважними і зосередженими на роботі.

У неділю Раки зможуть знайти рішення давніх питань. Є ймовірність появи людини з минулого, ментора або помічника.

У Левів може з’явитися бажання провести час на природі, тому є ймовірність отямитися з купленими квитками в теплі краї. Гарний час для відпустки.

У неділю Діви будуть вирішувати сімейні питання. Можливий приплив енергії ― її потрібно направити на створення настрою на наступний тиждень.

У Терезів відмінний час для саморозвитку і планування роботи й відпочинку до кінця року.

У неділю Скорпіонам доведеться йти на компроміси. Здавалося б програшні ситуації потім обернуться вигодою для вас. У житті може з’явитися щось нове, що принесе задоволення.

Не варто ухвалювати рішення щодо великих покупок ― імовірні значні фінансові втрати. Є можливість поліпшити стосунки з другою половинкою.

Час зайнятися особистісним зростанням ― пройти навчання, курси чи тренінги. Варто уважно стежити за своїм здоров’ям, щоб уникнути хвороб.

У Водоліїв може з’явитися в житті людина, яка допоможе подолати новий етап труднощів. Рідні можуть зробити приємний сюрприз.

Риби зможуть помиритися з кимось, з ким уже якийсь час були в конфлікті. Нове знайомство може змінити ваше життя.

