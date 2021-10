Гороскоп на 23 жовтня 2021 року покаже, на кого чекає тотальний успіх, кому варто провести час із дітьми, а хто може знайти кохання. Читайте гороскоп на 23 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У Овнів можлива зустріч із давнім знайомим, який зробить привабливу пропозицію. Цієї суботи треба приділити час собі і своїм примхам.

Імовірно, доведеться скасувати заплановані поїздки і робочі зустрічі. День не дуже вдалий для вирішення серйозних питань.

Висока ймовірність скандалів удома. Краще зосередитися на роботі і постаратися бути стриманим ― так вдасться уникнути катастрофи в стосунках.

День підходить для експериментів. Упевненість і натхнення допоможуть вирішити питання, які хвилюють Раків. У суботу ви будете сповнені енергії, щоб виконати всі плани.

Левам варто підтримати людину, яка проситиме у них допомоги. Сприятливий день для початку нових проєктів.

Суботу Дівам варто провести з друзями, приділити увагу своєму відпочинку та емоційному наповненню. Робота буде неефективною.

Ваші покупки будуть вигідними, а укладені договори ― успішними, якщо ви уважно перевірите всі їх умови.

У Скорпіонів відмінний день, щоб провести час із дітьми або з батьками. Можна веселитися і впадати в дитинство. Є ймовірність приємного знайомства.

Очікується виснажливий день, доведеться вирішувати багато рутинних проблем і питань. Зате докладені зусилля принесуть свої плоди в найближчому майбутньому.

У суботу Козерогам варто довіряти інтуїції під час ухвалення рішень з усіх питань. День буде сповнений сюрпризами, новими враженнями і можливостями змінити своє життя.

У суботу Водолії будуть щасливчиками дня ― усі розпочаті справи принесуть успіх. Варто вирішити всі питання, які залишилися по роботі, і чекати приємних сюрпризів від родичів.

Можлива зустріч із людиною, яка здатна змінити життя Риб. Романтичний інтерес може перерости в серйозні стосунки.

