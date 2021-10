Якщо ви вже думаєте про те, якого числа Хелловін 2021 і як провести його весело – ця стаття для вас! В Україні святкування тільки набирає популярності, залучаючи все більше шанувальників і критиків. Про те, як зароджувалося свято у світі, читайте в матеріалі.

Історія

Кельтське свято Хелловін або Ніч напередодні Дня всіх святих відзначають щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Племена, які проживають на території сучасних Ірландії, Шотландії та Англії, ділили рік на два сезони – зиму та літо, і 31 жовтня був останнім днем ​​року. Згідно з традиціями, саме в ніч з 31 жовтня на 1 листопада злі духи проникали у світ людей. Для того, аби захиститися від них, було прийнято вбиратися у страшні костюми.

У 19 столітті багато ірландців, шотландців та англійців емігрували до Нового Світу. Свято перекочувало разом з ними і на сьогоднішній день з найбільшим розмахом Хелловін відзначають в США та Канаді. А справжніми столицями свята стали Нью-Йорк та Лос-Анджелес.

Як відзначають Хелловін

В Україні свято відзначають порівняно недавно, але Хелловін вже встигли полюбити усі – від малого до великого. Найбільш активно його відзначає молодь. У нічних клубах вже традиційно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада влаштовують Halloween-party, де діє обов’язковий дрес-код. Також проводять різні конкурси – на найкращий костюм та на найстрашніший грим.

Відзначати свято можна і вдома – багато людей влаштовують вечірки, дивляться страшні фільми і розповідають моторошні історії при світлі свічок.

Найпопулярніші костюми в Ніч на передодні Дня всіх святих – відьми, чорти, привиди, вампіри, а також негативні персонажі з мультиків та фільмів.

Останні роки в ніч з 31 жовтня на 1 листопада переодягнених у хелловінські костюми дітей та молодих людей можна зустріти навіть на вулиці.

Атрибути свята Хелловін

Підготовка до Хелловіну починається задовго до самого свята. Люди, які відзначають свято, прикрашають свої квартири гарбузами, штучним павутинням, свічками і сухим листям. Традиційними кольорами свята вважаються помаранчевий і чорний. Атрибутику Хелловіну напередодні свята можна як зробити своїми руками, так і купити в будь-якому супермаркеті.

На Хелловін люди також готують запечені яблука з корицею, пироги, солодощі і прикрашають їх особливим чином – малюють глазур’ю прививід, павуків, павутиння.

За традицією солодощі прийнято роздавати дітям, які ходять по домівках і вимовляють фразу «Trick or Treat» («Солодощі або шкода»).

Не обійтися на Хелловін і без головного атрибуту свята – Світильника Джека, якого роблять з круглого гарбуза і ставлять всередину свічку.

Звідки з’явився Світильник Джека

Традиція вирізати страшне обличчя з гарбуза існує вже багато століть. Існує легенда про жадібного коваля і п’яницю Джека, який тричі обдурив диявола і виторгував собі довгі роки безтурботного життя, а також обіцянку не претендувати на його душу після смерті. Коли п’яниця помер, в рай його душа також не потрапила. Джек був змушений поневірятися по землі в очікуванні Судного дня, освітлюючи собі дорогу шматочком вугілля, який він поклав в порожню гарбузову головку. Таким чином Світильник Джека за кельтською традиціэю вважався ліхтарем, який допомагає душам знайти шлях до чистилища.

Зараз же вважається – якщо ліхтар з гарбуза у вигляді злого обличчя поставити на поріг свого будинку – він буде відганяти злих духів.

До Хелловіну можна спостерігати різноманітне ставлення: хтось називає свято «чужим», хтось нарікає на небезпечну імітацію нечистої сили, а хтось з нетерпінням чекає тієї ночі, коли можна перетворитися на вампіра або зомбі.

