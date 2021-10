Як налагодити стосунки дитини і вітчима? Особливо, якщо існує конфлікт? Героїнею одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» стала мама-діджей Мадонни. Жінка була дружиною відомого співака Олега Кензова. Однак її життя з ним не склалося. Після численних скандалів, які відбувалися на очах у її сина, пара розлучилася. Але чи повинні діти ставати свідками розборок дорослих? І як налагодити відносини дитини і вітчима? Про це розповів експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Під час візиту до епатажної мами-діджейки Мадонни учасниці з’ясували, що свідком її сварок із колишнім чоловіком Олегом Кензовим був молодший син Лука. Сам хлопчик зізнався, що хотів ударити свого вітчима, коли той ображав його маму.

Лука зізнався, що йому не подобався обранець його мами. Дмитро Карпачов вважає, що це нормально. Діти мають повне право недолюблювати обранців своєї мами, бо насправді вони просто ревнують маму до них.

