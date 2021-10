Гороскоп на 21 жовтня 2021 року попереджає, кому треба побоюватися за здоров’я, для кого почалася «біла смуга» на роботі, а яким знакам краще провести час із близькими та рідними. Читайте гороскоп на 21 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 18 по 24 жовтня 2021 року

У четвер Овни несподівано можуть відчути гострий брак любові. Але не варто конфліктувати з близькими людьми через зайнятість справами. Потрібно зайнятися очищенням будинку від мотлоху і плануванням.

Невдалий день для підписання договорів, повернення боргів і важливих зустрічей. Варто подбати про відпочинок для душі і тіла.

Не можна йти на поводу у бажань і розслаблятися на роботі ― є можливість отримати несподіваний прибуток.

Ракам варто присвятити час бізнес-плануванню. На роботі можуть запропонувати цікавий проєкт, є ймовірність поїздок і нових зустрічей.

Перша половина дня для Левів буде несприятливою для серйозних справ ― стан, наче все валиться з рук. У другій половині дня можлива підтримка від людини, від якої не очікували.

Діви у четвер можуть не помітити важливі рішення через дрібні негаразди ― варто бути особливо уважними і сконцентрованими.

У Терезів намічається романтична інтрижка ― якщо вчасно помітити знаки уваги, то ваш час буде витрачено не дарма. День духовного наповнення.

Скорпіони почуватимуться переможцями. Необхідно спрямувати емоції в правильне русло, щоб уникнути проблем на роботі. Можливі фінансові операції з вигідним для вас результатом.

Вдома вас можуть порадувати приємною новиною або сюрпризом. Час для планування відпустки. Є ймовірність травматизму або захворювання.

Передбачається емоційний та енергетичний спад. Треба приділити час сім’ї і зарядитися позитивом перед початком нового проєкту.

Якщо Водолії не будуть виконувати встановлені лікарями вимоги, здоров’я може похитнутися. Не варто грати з долею ― після роботи краще зайнятися господарством.

У четвер Риби можуть відчути холодність і байдужість оточення ― справа в нерозумінні. Не варто зриватися під час спілкування з людьми. Найближчими днями ліпше зайнятися улюбленим хобі.

Більше на тему: Графік магнітних бур на жовтень 2021: як справлятися з поганим самопочуттям

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.