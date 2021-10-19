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Цукрові стільники: рецепт цукерки дальгона

19.10.2021

Розголосний серіал «Гра в кальмара» приніс популярність південнокорейській цукерці дальгона по всьому світу. Схожі на іриску солодощі не тільки смачні й апетитні, а ще й легкі в приготуванні. Пропонуємо вам рецепт відомих цукерок дальгона від редакції сайту STB.UA.

печенье дальгона

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Цукерки дальгона ― це солодощі, зроблені з цукру і харчової соди. Відповідно, для їх приготування необхідні всього два інгредієнти.

На одну порцію цукерок дальгона вам знадобиться:

  • Коричневий або білий цукор ― 3 ст. л.
  • Харчова сода ― щіпка 

Спосіб приготування:

  1. Покласти цукор на антипригарну сковороду або в ківш і нагрівати його на середньому вогні.
  2. Готувати цукор треба приблизно 5―7 хвилин, інтенсивно помішуючи дерев’яною ложкою або лопаткою, щоб він не пригорів. Сироп має набути бурштинового кольору.
  3. Після цього додати соду і продовжувати помішувати, поки суміш не зміниться до світлого кольору.
  4. На заздалегідь приготоване деко або форму для випічки вилити карамельну масу і залишити її на кілька хвилин, щоб вона трохи охолола.
  5. Потім за допомогою формочок для печива потрібно видавити на масі малюнок і остудити ласощі.

Цукерки дальгона готові!

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