Цукрові стільники: рецепт цукерки дальгона
19.10.2021
Розголосний серіал «Гра в кальмара» приніс популярність південнокорейській цукерці дальгона по всьому світу. Схожі на іриску солодощі не тільки смачні й апетитні, а ще й легкі в приготуванні. Пропонуємо вам рецепт відомих цукерок дальгона від редакції сайту STB.UA.
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Цукерки дальгона ― це солодощі, зроблені з цукру і харчової соди. Відповідно, для їх приготування необхідні всього два інгредієнти.
На одну порцію цукерок дальгона вам знадобиться:
- Коричневий або білий цукор ― 3 ст. л.
- Харчова сода ― щіпка
Спосіб приготування:
- Покласти цукор на антипригарну сковороду або в ківш і нагрівати його на середньому вогні.
- Готувати цукор треба приблизно 5―7 хвилин, інтенсивно помішуючи дерев’яною ложкою або лопаткою, щоб він не пригорів. Сироп має набути бурштинового кольору.
- Після цього додати соду і продовжувати помішувати, поки суміш не зміниться до світлого кольору.
- На заздалегідь приготоване деко або форму для випічки вилити карамельну масу і залишити її на кілька хвилин, щоб вона трохи охолола.
- Потім за допомогою формочок для печива потрібно видавити на масі малюнок і остудити ласощі.
Цукерки дальгона готові!
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