Цукрові стільники: рецепт цукерки дальгона

Розголосний серіал «Гра в кальмара» приніс популярність південнокорейській цукерці дальгона по всьому світу. Схожі на іриску солодощі не тільки смачні й апетитні, а ще й легкі в приготуванні. Пропонуємо вам рецепт відомих цукерок дальгона від редакції сайту STB.UA.

Більше на тему: Прості та смачні бутерброди: рецепти з фото

Цукерки дальгона ― це солодощі, зроблені з цукру і харчової соди. Відповідно, для їх приготування необхідні всього два інгредієнти.

На одну порцію цукерок дальгона вам знадобиться:

Коричневий або білий цукор ― 3 ст. л.

Харчова сода ― щіпка

Спосіб приготування:

Покласти цукор на антипригарну сковороду або в ківш і нагрівати його на середньому вогні. Готувати цукор треба приблизно 5―7 хвилин, інтенсивно помішуючи дерев’яною ложкою або лопаткою, щоб він не пригорів. Сироп має набути бурштинового кольору. Після цього додати соду і продовжувати помішувати, поки суміш не зміниться до світлого кольору. На заздалегідь приготоване деко або форму для випічки вилити карамельну масу і залишити її на кілька хвилин, щоб вона трохи охолола. Потім за допомогою формочок для печива потрібно видавити на масі малюнок і остудити ласощі.

Цукерки дальгона готові!

Більше на тему: Що приготувати на сніданок: 5 простих і смачних ідей

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.