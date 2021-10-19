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Місячний календар стрижок на жовтень 2021

19.10.2021

Місячний календар стрижок на жовтень 2021 року допоможе вам визначитися з датою походу до перукаря. Щоб досягти ідеального результату і не нашкодити волоссю, потрібно враховувати фазу Місяця у жовтні 2021 року. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся, в які дні краще стригтися.

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Сприятливі дні для стрижки волосся у жовтні 2021 року

У жовтні 2021 року буде досить багато сприятливих днів для зміни зачіски. Тому, якщо ви все ще сумніваєтеся стосовно зміни іміджу, обирайте один із зазначених днів і сміливо записуйтеся до перукаря. Отже, найкраще робити стрижку і фарбування в такі дні: 2―5, 10―14, 19―20, 25, 29 жовтня. Саме в ці дати зміна зачіски буде найбільш вдалою.

Несприятливі дні для стрижки волосся у жовтні 2021 року

А ось у наступні дні жовтня краще утриматися від стрижки і фарбування: 6, 15―16, 18, 26 жовтня. Зміна іміджу в ці дати може обернутися проблемами з волоссям або незадоволенням від нової зачіски.

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