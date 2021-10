Гороскоп на 20 жовтня 2021 року допоможе розібратися, кому треба подбати про здоров’я, на кого чекає приємний сюрприз, а кому не варто встрявати в конфлікти. Читайте гороскоп на 20 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У середу краще не привертати до себе уваги ― сьогоднішні сварки можуть закінчитися дуже погано. День ідеально підійде для прогулянки на природі і планування.

Якщо вчасно звернути увагу на фактори ризику, то Тельці зможуть уникнути проблем зі здоров’ям. Висока ймовірність романтичного сюрпризу.

У середу можуть нагадати про себе давні робочі проблеми, але якщо вчасно звернутися по допомогу, все вирішиться найкращим для вас чином.

Раки можуть перенервувати через конфлікти з протилежною статтю. Ідеальний день для ізоляції і завершення справ, відкладених «на завтра».

У середу потурання шкідливим звичкам може негативно позначитися на здоров’ї Левів. Цього дня варто проявити турботу про свою половинку.

Дівам варто звернути увагу на спроби близьких підтримати і допомогти. Концентрація на помилках та проблемах може призвести до сімейного скандалу. Перевтому не оцінять ні начальство, ні ваш організм.

У Терезів прокидається потенціал у роботі ― вашу творчість може помітити керівництво і гідно винагородити. Варто вирішувати по одній проблемі за раз.

У першій половині дня у справах буде багато перешкод і критики. Завдяки знанням і впевненості в собі Скорпіони зможуть легко домогтися свого.

Активний відпочинок допоможе відновити сили після недавніх тяжких проблем. Час довіритися близьким і дозволити їм подбати про ваш добробут.

Будь-який флірт на роботі може обернутися катастрофою ― не можна змішувати роботу і сім’ю, а вечір ліпше провести з близькими. Сьогоднішні знайомства дадуть неймовірні результати в майбутньому.

Будь-які зустрічі, пов’язані з роботою, пройдуть на користь Водолія. У суперечках краще проявити стриманість ― переможцем вийде той, хто відмовчується.

Якась справа з минулого може несподівано спливти і кардинально змінити розклад дня. Потрібно бути уважним, щоб не проґавити можливість успішно підлаштувати обставини під себе.

