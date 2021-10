Гороскоп на 19 жовтня 2021 року підкаже, кому варто подбати про здоров’я, кому вороги розставили пастки, а кого чекає бурхлива романтична пригода з морем вражень. Читайте гороскоп на 19 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У Овнів небезпека зіпсувати взаємини з важливою людиною через нетерпіння. Варто зібрати всю енергію і проявити витримку ― потім це дасть плоди.

Для Тельців у вівторок спонтанність буде головним ворогом. Не варто ухвалювати необдумані рішення ― це може підірвати фінансове благополуччя.

Близнюкам у вівторок саме час зайнятися плануванням ― приплив енергії допоможе придумати рішення для всіх проблем, які турбують уже тривалий час.

Раки отримають аванс харизми для поліпшення стосунків з другою половинкою. Можливий перехід на новий рівень взаємин або доленосна зустріч.

Для Левів час зустрітися з подругами і в жіночому колі провести день у розслабленні та наповненні енергією. Можна зайнятися своєю зовнішністю ― сходити в СПА або салон краси.

Діви у вівторок зможуть якісно спланувати всі свої масштабні проєкти на найближчий час. Не варто нервувати через побутові проблем ― це може зіпсувати сімейну ідилію

У вівторок у Терезів можливий занепад енергії, і реакція на незначні перешкоди буде гострою. Якщо спрямувати свої думки в потрібне русло, вийде продуктивний день.

Розташування планет допоможе отримати неймовірні результати, якщо Скорпіони вчасно скористаються шаносом. Можливий цікавий проєкт або заохочення на роботі, а також початок нових стосунків.

Недоброзичливці можуть влаштувати пастки для Стрільців ― треба остерігатися успішних на перший погляд ідей та проєктів. Варто відкласти важливі справи і покластися на інтуїцію.

У вівторок на Козерогів чекає багато спілкування і навіть флірт. Інтуїція буде на нулі, тому не варто кидатися в авантюри. Старі рішення проблем виявляться неефективними.

У вівторок Водоліям доведеться обстоювати свої межі і чітко розставити пріоритети. Якщо відкинути лінь, день буде чи не найпродуктивнішим за тиждень.

Рибам не варто засмучуватися через невдачі на роботі. Краще зосередитися на фізичному і моральному здоров’ї ― через перенапруження є небезпека захворювання.

