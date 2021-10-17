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Григорій Решетник святкує день народження

17.10.2021

Сьогодні, 17 жовтня, ведучий шоу «Україна має талант», романтичних реаліті «Холостяк» та «Холостячка», Григорій Решетник святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає шоумена!

григорий решетник

Григорій Решетник — один із найуспішніших українських телеведучих. Відомий шоумен і диктор святкує свої 38 років. 

На українському ТВ-просторі Григорій став упізнаваним завдяки багатьом топовим проєктам, у яких виступав у ролі ведучого або диктора. Так, з 2012 року романтичне реаліті «Холостяк», а згодом і «Холостячка», отримали постійного і незмінного професіонала-ведучого — Григорія Решетника.

А вже 23 жовтня Григорій стане ведучим головного проєкту осені «Україна має талант»!

Редакція сайту STB.UA вітає Григорія з днем ​​народження і зичить творчих успіхів!

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