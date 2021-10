Сьогодні, 17 жовтня, ведучий шоу «Україна має талант», романтичних реаліті «Холостяк» та «Холостячка», Григорій Решетник святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає шоумена!

Григорій Решетник — один із найуспішніших українських телеведучих. Відомий шоумен і диктор святкує свої 38 років.

На українському ТВ-просторі Григорій став упізнаваним завдяки багатьом топовим проєктам, у яких виступав у ролі ведучого або диктора. Так, з 2012 року романтичне реаліті «Холостяк», а згодом і «Холостячка», отримали постійного і незмінного професіонала-ведучого — Григорія Решетника.

А вже 23 жовтня Григорій стане ведучим головного проєкту осені — «Україна має талант»!



Редакція сайту STB.UA вітає Григорія з днем ​​народження і зичить творчих успіхів!

Читайте нас також у Viber і Telegram.



If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.