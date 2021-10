Гороскоп на 18 жовтня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе має відбутися в цей день? У кого початок тижня буде сприятливим, а кому варто бути обережним? Дізнайтеся в гороскопі на 18 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

У понеділок Овнам, можливо, доведеться ухвалювати важливе рішення. Зірки радять прислухатися до своєї інтуїції ― вона не підведе.

Зірки віщують Тельцям день, сповнений приємних зустрічей. Приготуйтеся до того, що у ваші двері може постукати несподіваний гість. Також можливе корисне знайомство.

У понеділок Близнюкам доведеться обстоювати свою репутацію у колективі. Але не переживайте, завдяки своїй цілеспрямованості та принциповості ви легко з цим упораєтесь.

Зірки радять Ракам у понеділок зайнятися саморозвитком. Якщо ви давно хотіли записатися до школи іноземних мов або відвідати якийсь семінар ― це вдалий день.

У понеділок на шляху Левів можуть з’явитися перепони. Зірки радять вам узяти паузу і бути обережними у своїх рішеннях.

У Дів можливі невеликі труднощі в побутовій сфері. Постарайтеся не відкладати їх вирішення у довгу шухляду і розбирайтеся з проблемами вчасно.

У понеділок у Терезів може з’явитися нове джерело доходу. Зірки радять представникам знака звернути увагу на своє здоров’я.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Обмежте спілкування з людьми, які приносять у ваше життя негатив. Це вбереже вас від поганого настрою і депресій. Більше прислухайтеся до свого серця.

Стрільцям варто бути обережними у фінансових питаннях. Не погоджуйтеся на сумнівні угоди і пропозиції. Прислухайтеся до порад близьких людей.

Зірки віщують Козерогам професійне зростання. У понеділок представники знака зможуть просунутися по кар’єрних сходах, якщо не побояться відкрито заявити про себе.

У понеділок Водоліям варто уникати конфліктів на роботі. Це допоможе вам зберегти хороші відносини з колегами. Вечір варто провести в компанії друзів.

Завдяки своїм знанням Рибам вдасться виграти важливий спір. День добре підходить для складання планів на майбутнє.

Більше на тему: Місячний календар вдалих днів на 2021 рік

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.