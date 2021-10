Гороскоп на 17 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в неділю кожному знаку зодіаку. У кого день піде за сценарієм, а кому краще утриматися від активних дій? Читайте гороскоп на 17 жовтня від екстрасенсів СТБ.

У багатьох справах ви зможете досягти значних результатів. Особливо вдалими можуть виявитися різні переговори, угоди і ділові контакти. Є шанс налагодити взаємини з людьми, з якими ви довго не могли знайти спільну мову. Не відмовляйтеся від запрошень на різні заходи. Вони можуть стати доленосними в повному розумінні цього слова.

У вас є хороші шанси помітно просунутися вперед у своїх справах і перегнати конкурентів. Але не відкладайте нічого до кращих часів. Зараз вдалий час для активних дій. Якщо в справах ви ще не вийшли на фінішну пряму, то не варто звертатися до керівництва по схвалення ваших дій. Дійте на власний розсуд, покладайтеся на свій досвід та інтуїцію.

У цей день не плануйте серйозних справ. Від вирішення повсякденних питань вас ніхто не звільнить, але самостійно братися за реалізацію нових проєктів або проводити важливі переговори зараз все-таки не варто. Зате для нових знайомств і романтичних зустрічей період цілком вдалий.

У вас усе складеться якнайкраще. Та перш ніж переходити до активних дій, спочатку виробіть чіткий план, бо є ймовірність того, що свої зусилля ви направите не туди, куди треба.

Ви матимете високий енергетичний потенціал і підвищену працездатність. Є ймовірність обзавестися новими діловими зв’язками. Але вчіться прораховувати можливі ситуації на два ходи вперед і активно діяти для реалізації своїх ідей. У стосунках з близькою людиною ― повна гармонія і взаєморозуміння.

Для бурхливої ​​діяльності день не підходить. Зараз краще дотримуватися нейтральної позиції у всьому. Хоч деякі перспективи можуть постати перед вами в райдужному світлі, варто все добре зважити. У стосунках з коханою людиною пануватимуть мир і спокій.

Перед Вами можуть відкритися нові перспективи у професійній сфері, але для цього доведеться проявити ініціативу. Через перенапруження можуть виникнути проблеми зі здоров’ям і порушення сну. Постарайтеся зберігати витримку і спокій. День невдалий для нових романтичних зустрічей і знайомств.

Цей день зажадає від вас жорсткої дисципліни, точності й уважності. До своєї мети ви просуватиметесь повільно, зате досить упевнено. Варто утриматися від нових домовленостей. Краще перевірте ще раз, чи готові до них ваші потенційні союзники.

Багато справ, запланованих на неділю, підуть за потрібним сценарієм. Ваша активність проявлятиметься насамперед у спілкуванні. Ви досить легко зможете знаходити спільну мову з різними людьми і з усіма почуватиметесь цілком комфортно.

Пропозиції, які надійдуть у неділю, можуть відкрити нові горизонти і допомогти проявитися вашим талантам. І навіть якщо вантаж проблем, що впав на плечі, вам здасться непосильним, ви зможете з ним упоратися, головне ― зберігайте впевненість у собі. Для нових знайомств і захоплень зараз цілком вдалий час.

Серйозних змін у вашому житті найближчим часом не очікується. Проте варто уважніше придивитися до людей, з якими спілкуєтеся щодня, особливо на роботі. Можливо, хтось недолюблює вас і може завдати удару нишком. Та якщо будете обачні, то зможете запобігти цьому.

Ваш графік буде насичений до межі. Можна сміливо братися за будь-які справи, ви все встигнете. Зараз вдалий час для професійної діяльності, і ви зможете досягти відмінних результатів. Уникайте серйозних грошових витрат, не давайте і не беріть у борг.

Більше на тему: Сонячні і місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.