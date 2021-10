Гороскоп на 16 жовтня 2021 року підкаже, чого варто чекати в суботу кожному знаку зодіаку. Кому легко вдаватимуться всі справи, а кому треба поберегти нерви? Читайте гороскоп на 16 жовтня від екстрасенсів СТБ.

Овнам не варто робити серйозних учинків або ухвалювати відповідальні рішення. Є велика ймовірність помилитися, що дуже вас засмутить. Так що зірки радять позитивно мислити і планувати справи.

Тельцям захочеться когось покритикувати, але краще цього не робити. Тому вам здаватиметься, що ви весь день самотні. Не хвилюйтеся, просто доля вас оберігає. Відпустіть ситуацію.

Близнюкам захочеться дізнатися нове про себе, вони будуть розпитувати рідних про своє дитинство і згадувати безтурботний час. Вам вдасться згенерувати прекрасні ідеї, які ви незабаром зможете втілити.

Раки будуть іти проти зірок. Весь день вони казатимуть те, що думають, просто в очі. Щоб заспокоїтися, просто розкажіть близькій людині, що у вас не виходить.

Леви не зможуть розслабитися і думати про хороше. Весь день вони будуть занадто уважними і настороженими. Так і нервовий зрив заробити можна.

Зірки радять Дівам уникати грубих людей, хоч ваш день і так буде з мінімальною кількістю спілкування. Варто більше займатися вашим новим хобі, і тоді спокій і гармонія з собою швидко повернуться до вас.

Терези забагато сварять себе останнім часом. Ви братиметесь за справи і сердитиметесь, якщо не встигатимете їх виконати. Варто трохи зупинитися і побачити ситуацію збоку.

Скорпіони останнім часом надто заспокоїлися, ви відчуваєте гармонію з собою і намагається навчити цього інших. Намагайтеся більше розмовляти з людьми про їхні проблеми, це може допомогти.

Стрільці можуть змінити свою думку про когось, не варто заважати цьому. А може, справи, над якими ви так довго працювали, змінять свій напрям. Зміни не завжди погано.

Козероги будуть уважними і чуйними до кожної людини, весь день вони зможуть досягати поставлених цілей. Вдаватиметься все ― від фінансових справ до налагодження контакту з іншими людьми. Але не перестарайтеся, ви можете набриднути іншим людям.

Зірки радять вам позбавитися від усього старого і непотрібного, так ви зможете звільнити простір не тільки навколо себе, а й у своїй голові. Вам здаватиметься, що ви позбулися проблем, відчуєте полегшення. Це того варте.

Риби будуть досить замкнутими, це заважатиме багатьом людям у розмові з вами. Зірки радять розслабитися і зосередитися на одній справі, щоб швидше доробити все заплановане.

