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«Як вийти заміж»: коли доречний поцілунок на побаченні?

14.10.2021

Цієї п’ятниці, 15 жовтня, відразу після виходу 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників і події проєкту у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу експерти разом із чоловіками поговорять на тему зближення.

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Як не перейти межу в цьому інтимному процесі? Як ставляться до тактильності і поцілунків чоловіки? А також – найобговорюваніша подія 5 випуску – перший поцілунок Злати Огнєвіч з одним із чоловіків!

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Зірковими гостями програми стануть актриса Анна Сагайдачна та її чоловік – продюсер Євген Третяк.

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До обговорення також приєднаються учасники 2 сезону «Холостячки»: Дмитро Шевченко, Роман Васильєв, Андрій Хветкевич, Андрій Задворний.

Експерти: Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Ведучий: Григорій Решетник.

Дивіться «Як вийти заміж» 15 жовтня і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

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