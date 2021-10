«Як вийти заміж»: коли доречний поцілунок на побаченні?

Цієї п’ятниці, 15 жовтня, відразу після виходу 5 випуску романтичного реаліті «Холостячка»-2 глядачі СТБ дізнаються ще більше ексклюзивної інформації про учасників і події проєкту у ток-шоу «Як вийти заміж». Цього разу експерти разом із чоловіками поговорять на тему зближення.

Більше на тему: Голосуйте за улюблені диджитальні кампанії #СильнаЯ та #Сильний

Як не перейти межу в цьому інтимному процесі? Як ставляться до тактильності і поцілунків чоловіки? А також – найобговорюваніша подія 5 випуску – перший поцілунок Злати Огнєвіч з одним із чоловіків!

Зірковими гостями програми стануть актриса Анна Сагайдачна та її чоловік – продюсер Євген Третяк.

До обговорення також приєднаються учасники 2 сезону «Холостячки»: Дмитро Шевченко, Роман Васильєв, Андрій Хветкевич, Андрій Задворний.

Експерти: Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Ведучий: Григорій Решетник.

Дивіться «Як вийти заміж» 15 жовтня і щоп’ятниці відразу після випусків реаліті «Холостячка»-2 на СТБ!

Більше на тему: Відеозвернення чоловіків перед четвертою Церемонією троянд на проєкті «Холостячка»-2

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.